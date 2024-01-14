Психолог Лабковский объяснил, как принять правильное решение, а не всю жизнь прозябать в болоте

Для многих людей это знакомо — полчаса стоять перед витриной магазина и никак не решиться выбрать банальную шоколадку или зависнуть в примерочной, задавая себе бесконечные вопросы, так ли нужны это платье или брюки, не полнят ли, не слишком ли яркие, подходящий ли цвет.
Если вы в этих ситуациях узнаете себя и даже при наличии самых простых вариантов выбора никак не можете решиться и определиться с окончательным, психолог рассказывает, почему так происходит и что делать.
Так звучит страх
«Если вы никак не можете сделать простой выбор, от которого даже не зависит ваша жизнь, это говорит о страхе что-либо решать даже в мелочах, не говоря уже о смене работы или переезде, —
Три шага вперед
Психолог дает рекомендации для начала сделать три простых шага:
Научитесь исходить из своего «хочу». То есть ориентироваться на свои собственные желания, а не на то, что навязано обществом или близкими.
Позвольте себе выбирать и стоять на своем. Если вы решили что-то сделать — делайте.
Чаще проводите время наедине с собой. Это позволит разобраться в своих желаниях, услышать свои настоящие мысли и потребности.
«Да, психика будет сопротивляться, и вы, скорее всего, наделаете „косяков“, — признает психолог Лабковский. — Но это приведет к тому, что вы почувствуете, что реально живете, а не тратите свое время».
Как сделать выбор
Психолог
«Расколдоваться на самом деле очень просто, — говорит Михаил Лабковский. — Только представьте, что ваша стагнация — отсутствие развития, застой и вечное „болото“ — и есть ваш выбор. Вы выбрали ждать не пойми чего, терять время, сидеть сложа руки. Это выбор, который вы сделали. Как вам такой угол зрения?»