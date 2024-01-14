Психолог Лабковский объяснил, как принять правильное решение, а не всю жизнь прозябать в болоте

Психолог отмечает, что люди боятся принимать решения, потому что им бывает очень страшно нести за них ответственность. Именно поэтому многие сидят сложа руки, надеются на чудо, на то, что все само рассосется, — не идут лечить зуб, терпят нелюбимую работу и остаются в изживших себя отношениях…



«Расколдоваться на самом деле очень просто, — говорит Михаил Лабковский. — Только представьте, что ваша стагнация — отсутствие развития, застой и вечное „болото“ — и есть ваш выбор. Вы выбрали ждать не пойми чего, терять время, сидеть сложа руки. Это выбор, который вы сделали. Как вам такой угол зрения?»