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Психолог Лабковский объяснил, как принять правильное решение, а не всю жизнь прозябать в болоте

Почему так трудно сделать выбор, определиться с окончательным решением, даже если речь про банальные вещи? Если это про вас и вам тяжело решаться при наличии хоть малейших сомнений, психолог Лабковский объясняет, что делать.

14 января 20241
выбор платье
Источник:

iStockphoto

Для многих людей это знакомо — полчаса стоять перед витриной магазина и никак не решиться выбрать банальную шоколадку или зависнуть в примерочной, задавая себе бесконечные вопросы, так ли нужны это платье или брюки, не полнят ли, не слишком ли яркие, подходящий ли цвет.

Если вы в этих ситуациях узнаете себя и даже при наличии самых простых вариантов выбора никак не можете решиться и определиться с окончательным, психолог рассказывает, почему так происходит и что делать.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Так звучит страх

«Если вы никак не можете сделать простой выбор, от которого даже не зависит ваша жизнь, это говорит о страхе что-либо решать даже в мелочах, не говоря уже о смене работы или переезде, объяснил психолог Михаил Лабковский. — Если вы чувствуете фрустрацию, когда стоите перед выбором, значит, вы не слушаете и не понимаете себя».

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Три шага вперед

Психолог дает рекомендации для начала сделать три простых шага:

  1.  Научитесь исходить из своего «хочу». То есть ориентироваться на свои собственные желания, а не на то, что навязано обществом или близкими.

  2.  Позвольте себе выбирать и стоять на своем. Если вы решили что-то сделать — делайте.

  3. Чаще проводите время наедине с собой. Это позволит разобраться в своих желаниях, услышать свои настоящие мысли и потребности.

«Да, психика будет сопротивляться, и вы, скорее всего, наделаете „косяков“, — признает психолог Лабковский. — Но это приведет к тому, что вы почувствуете, что реально живете, а не тратите свое время».

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Как сделать выбор

Психолог отмечает, что люди боятся принимать решения, потому что им бывает очень страшно нести за них ответственность. Именно поэтому многие сидят сложа руки, надеются на чудо, на то, что все само рассосется, — не идут лечить зуб, терпят нелюбимую работу и остаются в изживших себя отношениях…

«Расколдоваться на самом деле очень просто, — говорит Михаил Лабковский. — Только представьте, что ваша стагнация — отсутствие развития, застой и вечное „болото“ — и есть ваш выбор. Вы выбрали ждать не пойми чего, терять время, сидеть сложа руки. Это выбор, который вы сделали. Как вам такой угол зрения?»

Автор текста:Анна Майская
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