Психолог Прошина рассказала, что происходит с людьми, которые гадают на Святки

«В транзактном анализе есть понятие жизненного сценария. Это ранние решения, которые ребенок принимает в детстве и в соответствии с которыми неосознанно строит всю свою жизнь. Если, например, в сценарии заложено, что жизнь — это борьба, то и события, которые человек будет бессознательно выбирать в своей жизни, будут подтверждать этот сценарий. Но сценарий можно изменить, осознав его и свои выборы. Так и в случае с гаданиями: отвергнув плохое и приняв хорошее, человек может взять управление ходом своей жизни в свои руки и сделать ее лучше» , — заключила психолог.