Психолог Прошина рассказала, что происходит с людьми, которые гадают на Святки

Период новогодних праздников в нашей стране — традиционное время гаданий, начиная с древнерусских обрядов колядования в честь дня зимнего солнцестояния, вышедших из язычества, и продолжая традициями христианства, когда с Рождества до Крещения простые люди в деревнях пели песни и гадали в бане на суженого.
Сейчас на рождественские Святки многие тоже гадают. В основном, конечно, женщины. Кто-то хочет ощутить в этой традиции связь с предками, кто-то видит в ней просто способ разнообразить досуг. Но, оказывается, у таких гаданий может быть и другой смысл. Они способны приносить как пользу, так и вред — все зависит от того, как относиться к процессу.
Например, людям с сильной внушаемостью стоит лишний раз подумать, прежде чем с зеркалом и свечкой в темноте спрашивать про суженого-ряженого или капать воск в кружку с водой в надежде увидеть будущее.
Клинический психолог, коуч, супервизор, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«Если человек обладает сильной внушаемостью и видит в гадании страшные события, которые как будто его ждут, то, поверив в это, он может сам же бессознательно приблизить негативный исход каких-то событий. По такому принципу работают самосбывающиеся пророчества. В этом случае важно помнить, что каждый человек имеет силу и право отказаться от тех „предсказаний“, которые ему не нравятся или не подходят по каким-либо причинам», — предупреждает клинический психолог Маргарита Прошина.
Но это не значит, что гадать вовсе не стоит, раз не веришь в результат. По словам Маргариты Прошиной, у святочных гаданий на самом деле есть несколько полезных эффектов.
1. Они помогают понять, чего вы хотите на самом деле
Существует так называемый психологический эффект Барнума — Форера, когда некое абстрактное описание, подходящее многим, мы воспринимаем как что-то сказанное лично про нас. Видя то, что сулит гадание, мы можем сами себе ответить на вопрос, чего нам сейчас не хватает, что в своей жизни и каким образом мы хотели бы изменить. Если внимательно отнестись к своей собственной интерпретации сказанного, можно узнать себя и использовать эту информацию для качественных перемен в своей жизни.
Гадание может дать подсказки о желаемой жизни в виде лаконичного образа, символа, при вспоминании о которых можно будет провести параллели с реальностью и понять, какие конкретные действия нужно совершить для того, чтобы мечта воплотилась в жизнь.
Так, например, если гадание предсказало замужество в ближайшее время, девушка будет больше обращать внимание на молодых людей вокруг, возможно, легче знакомиться, станет более открытой для построения потенциально более близких отношений.
Обратная же ситуация произойдет, если ждать, что гадание сбудется без каких-либо реальных действий самого человека. Девушка, которая хочет выйти замуж, но при этом сидит дома и надеется, что это произойдет само собой, просто потому, что так посулило предсказание, вряд ли может рассчитывать на успех. Критичным для изменений в этом случае будет взятие на себя ответственности за свою жизнь и за события, которые в ней происходят.
2. Они могут приблизить будущее
В основе гаданий лежит уникальное свойство нашего бессознательного: для него все, что оно слышит, видит и чувствует — реально. Гадание основано на процессе визуализации. В психологии под визуализацией понимается перевод мысленных, словесных представлений в зрительные (визуальные) образы. Согласно теореме Томаса, то, что мы видим как реальное, реально по своим последствиям.
Этот принцип используется в психотерапии и коучинге. Предлагая человеку представить желаемое будущее, которое хочется получить, вместо той проблемы, которая есть в настоящем, мы помогает формированию новых нейронных связей. Для нашего мозга потенциальные изменения становятся более возможными, поскольку образуются связи, которые уже отвечают за новое поведение, новый образ мышления. В этом заключается принцип нейропластичности.
Таким образом, просто фантазируя, мечтая, представляя будущее, мы его, как ни странно, приближаем.
3. Они помогают объединять
Еще один положительный смысл гаданий — возможность поддержать связь со старыми обычаями, лучше понять психологию наших предков, а также весело, интересно и с удовольствием провести время в компании друзей и подруг. Это может быть объединяющей традицией, как колядование или же пение народных песен. В кризисные периоды такие совместные действия будут особенно поддерживать и давать психологический ресурс для преодоления испытаний, сложностей.
«В транзактном анализе есть понятие жизненного сценария. Это ранние решения, которые ребенок принимает в детстве и в соответствии с которыми неосознанно строит всю свою жизнь. Если, например, в сценарии заложено, что жизнь — это борьба, то и события, которые человек будет бессознательно выбирать в своей жизни, будут подтверждать этот сценарий. Но сценарий можно изменить, осознав его и свои выборы. Так и в случае с гаданиями: отвергнув плохое и приняв хорошее, человек может взять управление ходом своей жизни в свои руки и сделать ее лучше», — заключила психолог.