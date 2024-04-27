Психолог Лабковский объяснил, как перестать бояться старости

Кроме того, возраст — не преграда счастью. И даже наоборот. С годами вы набрались опыта и стали разумнее. Возможно, вы наконец для себя разобрались в том, чего на самом деле хотите от жизни, и теперь четко знаете, что для вас ценно и важно. Часто молодым людям трудно разобраться в собственных желаниях и ощущениях, однако вы уже способны на это.