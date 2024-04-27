Психолог Лабковский объяснил, как перестать бояться старости

Вы можете вести максимально здоровый образ жизни, тратить деньги на дорогую еду и косметологические процедуры, заботиться о своем организме и ухаживать за ментальным здоровьем, но время вспять все равно не повернуть.
Старость придет ко всем, вне зависимости от уровня заработка, положения и успешности. Конечно, в ваших силах сделать многое, чтобы старость эта была активной и счастливой, но факт остается фактом: в любом случае вы постареете, а ваше тело так или иначе изменится.
Как принять этот факт? Несколько полезных советов на эту тему дает в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский.
Мои года — мое богатство
Как отмечает специалист, многие люди, думая о своем прошлом, акцентируют внимание на том, что они не смогли сделать, не успели или потеряли. Во время такого анализа может показаться, что слишком много шансов было упущено. Однако такой подход вряд ли можно назвать конструктивным.
Лабковский предлагает посмотреть на прожитые годы и накопленный опыт под другим углом: подумайте над тем, что вам удалось за эти годы приобрести.
На самом деле ваш возраст — это не потеря и что-то плохое. Ваши года — это накопленное богатство. И лучше сконцентрировать внимание не на том, что ушло, а на вещах, которое вам время подарило.
Лучшее время для счастья
Кроме того, возраст — не преграда счастью. И даже наоборот. С годами вы набрались опыта и стали разумнее. Возможно, вы наконец для себя разобрались в том, чего на самом деле хотите от жизни, и теперь четко знаете, что для вас ценно и важно. Часто молодым людям трудно разобраться в собственных желаниях и ощущениях, однако вы уже способны на это.
Это значит, что именно сейчас лучшее время полностью принять себя со всеми достоинствами и недостатками. Разрешите себе сделать наконец то, о чем вы всегда мечтали.
Старости не нужно бояться. И уж тем более, подчеркивает Лабковский, не нужно относиться к этому периоду как ко времени «доживания».
Вполне может случиться и так, что именно сейчас вы проживаете свои самые лучшие и счастливые годы. И ваша главная задача — не упустить момент и жить на полную катушку.
Кстати
Кроме того, есть определенные привычки, которые помогут вам даже в солидном возрасте чувствовать себя отлично. Присмотритесь, например, к рутине долгожителей. Как правило, такие люди даже в преклонном возрасте могут похвастаться насыщенной жизнью и ясностью ума. Подробнее о том, какие их привычки стоит взять на карандаш, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, сохранить здоровье до глубокой старости поможет сбалансированный рацион. Подробнее на эту тему можно узнать ЗДЕСЬ.