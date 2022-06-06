Профессор Арнетт назвал возраст, в котором человек действительно становится взрослым

В 14 лет паспорт, в 18 — право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, так гласит закон. А вот психологи считают, что в 18 лет взрослыми мы точно еще не становимся. Классическими социологическими маркерами взросления принято называть получение диплома, самостоятельная жизнь без родителей, создание семьи и рождение детей, начало карьеры. И за последние несколько десятилетий эти важные шаги в жизни все больше сдвигаются. Нынешнее поколение довольно сильно отличается от предыдущего.
- 18-29 лет — это даже не фаза перехода к взрослой жизни, — считает профессор кафедры психологии Университета Кларка в Массачусетсе Джеффри Дженсен Арнетт. — Это промежуточная площадка, новая фаза развития, которая называется «зарождающаяся взрослость».
В этот период мы проходим пять промежуточных стадий:
время возможностей;
нестабильность;
исследование собственной идентичности;
сосредоточенность на себе;
двойственное отношение к взрослому статусу.
- Однако в фазу «зарождающейся взрослости» зачастую отсутствует желание и возможность внести свой вклад в жизнь семьи, сообщества и гражданского общества, — подчеркивают эксперты портала
Есть пример и другого типа взросления людей, который по каким-то причинам не попал в поле зрения психологов. Довольно ярко его отметили у молодых людей, вынужденных эмигрировать в другую страну или переехать в другой город. Взрослость у них связана с материальной поддержкой своих родителей и братьев-сестер, которые остались на родине или переехали с ними, но нуждаются в помощи. Такие молодые люди более внимательно относятся к судьбе детей и пожилых родственников, при этом не создают семью, в том числе, по материальным причинам.
- Этот вклад становится еще одним компонентом формирующейся взрослой жизни, — считают некоторые исследователи. — Но его надо рассматривать комплексно. Сейчас переход к взрослым ролям занимает все больше времени.
Классические «создать семью и выйти на работу» могут быть не так уж и важны в определении взросления. Необходимость стать супругом и родителем начинает оцениваться все меньше, как атрибут взрослой жизни. Постепенно на первый план выходит «большая тройка» критериев: умение брать на себя ответственность, принятие независимых решений и финансовая независимость. Но в любом случае, возраст, в котором человек действительно становится взрослым, наступает обычно после 29 лет.