Профессор Арнетт назвал возраст, в котором человек действительно становится взрослым

В 14 лет паспорт, в 18 — право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, так гласит закон. А вот психологи считают, что в 18 лет взрослыми мы точно еще не становимся . Классическими социологическими маркерами взросления принято называть получение диплома, самостоятельная жизнь без родителей, создание семьи и рождение детей, начало карьеры. И за последние несколько десятилетий эти важные шаги в жизни все больше сдвигаются. Нынешнее поколение довольно сильно отличается от предыдущего.

- 18-29 лет — это даже не фаза перехода к взрослой жизни, — считает профессор кафедры психологии Университета Кларка в Массачусетсе Джеффри Дженсен Арнетт. — Это промежуточная площадка, новая фаза развития, которая называется «зарождающаяся взрослость».