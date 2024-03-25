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Признаки настоящей Мэри Поппинс: Росстандарт утвердил первый в стране ГОСТ для нянь

Согласно документу, няня обязана уже иметь опыт работы с детьми минимум 3 года, а также пройти «профессиональную подготовку и стажировку».

25 марта 2024
Признаки настоящей Мэри Поппинс: Росстандарт утвердил первый в стране ГОСТ для нянь
Источник:

freepik

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло ГОСТ для сотрудников, которые оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

В документе несколько пунктов, в том числе и общие требования, а также требования безопасности. Например, няня должна не только обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, но еще и не навредить имуществу «заказчика».

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Согласно документу, няня (она же сотрудник) должна:

  • иметь профессиональную подготовку по образовательным программам среднего профессионального образования;

  • проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года;

  • иметь опыт работы с детьми не менее 3 лет;

  • предоставить справку об отсутствии судимости;

  • соблюдать личную гигиену;

  • у нее не должно быть языкового барьера с ребенком;

  • у нее не должно быть психических расстройств и вредных привычек.

В обязанности няни входят кормление ребенка, развивающие занятия, игры, также она должна следить за гигиеной подопечного. При необходимости — убирать детскую комнату и готовить еду.

Что касается родителей (они же заказчики), то они должны следить за режимом труда и отдыха няни, предоставить необходимые материалы и оборудование для ухода за детьми, обеспечить сохранность персональных данных.

Если же кому-то из родителей не понравится, как няня ухаживает за ребенком, то он может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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Кстати

Воспитывать детей — занятие совсем не простое. Большинство людей не могут нанять няню: не позволяет финансовое положение или же просто не хотят, чтобы чадом занимался посторонний человек.

Одно из частых опасений родителей: если ребенок растет в условном изобилии, всегда получает то, о чем просит, не станет ли он избалованным и не сядет ли на шею родителям? Ведь он привык к исполнению своих желаний и прихотей. О том, как не разбаловать детей, рассказала психолог Виктория Дмитриева.

Автор текста:Софья Хромова
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