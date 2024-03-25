Признаки настоящей Мэри Поппинс: Росстандарт утвердил первый в стране ГОСТ для нянь

Одно из частых опасений родителей: если ребенок растет в условном изобилии, всегда получает то, о чем просит, не станет ли он избалованным и не сядет ли на шею родителям? Ведь он привык к исполнению своих желаний и прихотей. О том, как не разбаловать детей, рассказала психолог Виктория Дмитриева.