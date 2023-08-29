При какой температуре нужно спать людям после 60 лет, чтобы не мучиться от бессонницы

Даже среди врачей нет единого мнения по поводу того, во сколько нужно ложиться спать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым. Например, невролог Роман Бузунов считает, что идея о том, будто бы сон до полуночи дает человеку больше бодрости, не больше чем распространенное заблуждение . И поэтому нет смысла стараться уснуть в конкретное время — например, в 9 или 10 часов вечера. Главное — спать достаточно и соблюдать режим.