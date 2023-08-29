При какой температуре нужно спать людям после 60 лет, чтобы не мучиться от бессонницы

В душной комнате спать не слишком приятно, это ни для кого не секрет. Впрочем, мерзнуть во сне тоже никто не хочет. Но какая температура в спальне оптимальна? И что насчет пожилых людей, которым в принципе бывает не так просто уснуть и выспаться?
По словам исследователей, температура в комнате, в которой вы проводите ночь, играет ключевую роль в качестве сна. Исследование, опубликованное в издании
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи собрали данные о сне почти 11 тысяч человек и информацию о температуре в спальнях от 50 пожилых людей. Ученые использовали мониторы сна и датчики окружающей среды. С их помощью эксперты отслеживали продолжительность сна, его эффективность и уровень беспокойства в течение длительного периода времени в домах участников.
Команда ученых обратила внимание на общую тенденцию снижения эффективности сна на 5-10% в случае, если ночью температура в комнате увеличивалась до 30 градусов.
Исследование также выявило существенные различия в оптимальной температуре в спальне между отдельными участниками. Так что, если вы заметили, что стали хуже высыпаться с возрастом, возможно, вам нужно лучше проветривать комнату перед сном.
У этой работы есть еще один интересный вывод: она доказывает, что изменение климата и погоды может влиять на качество сна пожилого населения планеты.
Кстати
Даже среди врачей нет единого мнения по поводу того, во сколько нужно ложиться спать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым. Например, невролог Роман Бузунов считает, что идея о том, будто бы сон до полуночи дает человеку больше бодрости, не больше чем распространенное заблуждение. И поэтому нет смысла стараться уснуть в конкретное время — например, в 9 или 10 часов вечера. Главное — спать достаточно и соблюдать режим.
Однако есть и другая точка зрения на этот вопрос. Узнать о ней подробно можно