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При какой температуре нужно спать людям после 60 лет, чтобы не мучиться от бессонницы

У многих людей с возрастом появляются проблемы с быстрым засыпанием и качественным ночным отдыхом. Новое исследование подтвердило: в некоторых случаях на это может влиять температура в спальне.

29 августа 2023
Какая температура должна быть в спальне
Источник:
iStockphoto

В душной комнате спать не слишком приятно, это ни для кого не секрет. Впрочем, мерзнуть во сне тоже никто не хочет. Но какая температура в спальне оптимальна? И что насчет пожилых людей, которым в принципе бывает не так просто уснуть и выспаться?

По словам исследователей, температура в комнате, в которой вы проводите ночь, играет ключевую роль в качестве сна. Исследование, опубликованное в издании Science of The Total Environment, показало, что сон может быть наиболее эффективным и спокойным для пенсионеров, когда температура в помещении колеблется от 20 до 25 градусов по Цельсию.

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Чтобы прийти к таким выводам, исследователи собрали данные о сне почти 11 тысяч человек и информацию о температуре в спальнях от 50 пожилых людей. Ученые использовали мониторы сна и датчики окружающей среды. С их помощью эксперты отслеживали продолжительность сна, его эффективность и уровень беспокойства в течение длительного периода времени в домах участников.

Команда ученых обратила внимание на общую тенденцию снижения эффективности сна на 5-10% в случае, если ночью температура в комнате увеличивалась до 30 градусов.

Исследование также выявило существенные различия в оптимальной температуре в спальне между отдельными участниками. Так что, если вы заметили, что стали хуже высыпаться с возрастом, возможно, вам нужно лучше проветривать комнату перед сном.

У этой работы есть еще один интересный вывод: она доказывает, что изменение климата и погоды может влиять на качество сна пожилого населения планеты.

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Кстати

Даже среди врачей нет единого мнения по поводу того, во сколько нужно ложиться спать, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым. Например, невролог Роман Бузунов считает, что идея о том, будто бы сон до полуночи дает человеку больше бодрости, не больше чем распространенное заблуждение. И поэтому нет смысла стараться уснуть в конкретное время — например, в 9 или 10 часов вечера. Главное — спать достаточно и соблюдать режим.

Однако есть и другая точка зрения на этот вопрос. Узнать о ней подробно можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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