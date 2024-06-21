Наше психическое здоровье влияет на физическое. Исследователи из Китая в очередной раз доказали, что правило Карлсона — «спокойствие и только спокойствие» — точно работает. Масштабное исследование 2,3 миллиона человек показало, что, независимо от социально-экономических факторов, психическое благополучие — ключевой фактор здоровой старости и долголетия.
Неожиданным открытием китайцев стало то, что жить по заветам «мужчины в полном расцвете сил» помогает употребление сыра. Исследование опубликовано в журнале
Зарплата не имеет значения
Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг использовали аналитический метод, известный как менделевская рандомизация, основанный на ДНК. Его применяют для оценки причинно-следственных связей без проведения клинических испытаний. Он позволил не просто связать множество факторов со здоровым старением, но и выявить более сильные причинные воздействия.
Ученые доказали, что долголетию способствует психическое благополучие, измеряемое удовлетворенностью жизнью, настроением и уровнем невротизма.
«Наше исследование предлагает обнадеживающие доказательства того, что улучшение психического благополучия — реальный путь к здоровому старению, независимо от социально-экономического статуса человека», —
Да, удивительный вывод, но ученые подтверждают, что хотя социальный статус и высокая зарплата важны для психического здоровья, ведь они дают доступ к расширенному медицинскому обслуживанию, качественным продуктам, возможности не работать, но то, богатый вы человек или нет, в целом не влияет на долголетие и здоровье в старости.
Сыр помогает жить дольше
Ученые выявили несколько факторов, от которых зависит то, какой будет ваша старость. Хотите жить долго и оставаться здоровым — меньше сидите у телевизора, бросайте курить, больше двигайтесь, следите за уровнем холестерина и давления, не глотайте горстями лекарства, старайтесь не доводить себя до инфарктов и инсультов. Всего позиций — 33. Среди них оказалась неожиданная.
Исследователи обнаружили, что те, кто психически здоров, стрессоустойчив и, как следствие, может рассчитывать на долголетие, обычно едят много сыра. Употребление этого продукта — один из ключевых медиаторов образа жизни, выявленных в результате тестирования. Сыр на 3,67% повышает шансы на здоровую старость.
Отмечается, что этот продукт замедляет процессы старения и улучшает когнитивные функции. Кстати, на 1,96% повышает шансы на долголетие и более высокое потребление фруктов.