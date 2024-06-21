Да, удивительный вывод, но ученые подтверждают, что хотя социальный статус и высокая зарплата важны для психического здоровья, ведь они дают доступ к расширенному медицинскому обслуживанию, качественным продуктам, возможности не работать, но то, богатый вы человек или нет, в целом не влияет на долголетие и здоровье в старости.