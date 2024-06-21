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Правило Карлсона и популярный продукт продлевают жизнь — исследование из Китая

Как сохранить здоровье надолго? Ученые нашли ответ на этот вопрос. В первую очередь надо быть психически здоровым, а также добавить на постоянной основе один продукт. Выводы исследователей изучил «Доктор Питер».

21 июня 20242
долголетие, сыр, здоровье
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iStockphoto

Наше психическое здоровье влияет на физическое. Исследователи из Китая в очередной раз доказали, что правило Карлсона — «спокойствие и только спокойствие» — точно работает. Масштабное исследование 2,3 миллиона человек показало, что, независимо от социально-экономических факторов, психическое благополучие — ключевой фактор здоровой старости и долголетия.

Неожиданным открытием китайцев стало то, что жить по заветам «мужчины в полном расцвете сил» помогает употребление сыра. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

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Зарплата не имеет значения

Китайские ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг использовали аналитический метод, известный как менделевская рандомизация, основанный на ДНК. Его применяют для оценки причинно-следственных связей без проведения клинических испытаний. Он позволил не просто связать множество факторов со здоровым старением, но и выявить более сильные причинные воздействия.

Ученые доказали, что долголетию способствует психическое благополучие, измеряемое удовлетворенностью жизнью, настроением и уровнем невротизма.

«Наше исследование предлагает обнадеживающие доказательства того, что улучшение психического благополучия — реальный путь к здоровому старению, независимо от социально-экономического статуса человека», — заключают авторы. Объясняется это просто: более счастливые и удовлетворенные жизнью люди реже страдают от хронических заболеваний.

Да, удивительный вывод, но ученые подтверждают, что хотя социальный статус и высокая зарплата важны для психического здоровья, ведь они дают доступ к расширенному медицинскому обслуживанию, качественным продуктам, возможности не работать, но то, богатый вы человек или нет, в целом не влияет на долголетие и здоровье в старости.

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Сыр помогает жить дольше

Ученые выявили несколько факторов, от которых зависит то, какой будет ваша старость. Хотите жить долго и оставаться здоровым — меньше сидите у телевизора, бросайте курить, больше двигайтесь, следите за уровнем холестерина и давления, не глотайте горстями лекарства, старайтесь не доводить себя до инфарктов и инсультов. Всего позиций — 33. Среди них оказалась неожиданная.

Исследователи обнаружили, что те, кто психически здоров, стрессоустойчив и, как следствие, может рассчитывать на долголетие, обычно едят много сыра. Употребление этого продукта — один из ключевых медиаторов образа жизни, выявленных в результате тестирования. Сыр на 3,67% повышает шансы на здоровую старость.

Отмечается, что этот продукт замедляет процессы старения и улучшает когнитивные функции. Кстати, на 1,96% повышает шансы на долголетие и более высокое потребление фруктов.

Автор текста:Анна Майская
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