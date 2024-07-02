Правило 5:1 уладит конфликт: как вести себя мужчине с разгневанной женщиной

Существует знаменитое соотношение 5: 1 — оно обозначает пропорцию позитивных и негативных взаимодействий в крепких парах в ситуации конфликта . В парах, находящихся на грани разрыва, такое соотношение 1: 1 или меньше.

То есть на одно негативное взаимодействие должно приходиться пять позитивных , но часто забывается, что речь в этих исследованиях шла именно про ситуации конфликта.

То, как пара взаимодействует в конфликте, гораздо важнее, чем то, насколько часто вы делаете друг другу комплименты или говорите слова любви (хотя это тоже важно делать — иначе вы могли бы быть просто совместно проживающими друзьями).

Часто мужчины теряются, испытывают стыд и уходят в себя, отстраняясь в ситуации возможного или явного конфликта или разногласия. В ситуации ссоры они хотели бы сделать для партнерши нечто позитивное, но не знают, что именно надо предпринять, или твердо убеждены, что это не сработает.