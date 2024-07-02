Правило 5:1 уладит конфликт: как вести себя мужчине с разгневанной женщиной

Мужчины не любят трудные разговоры, но если задвигать проблему и не обсуждать наболевшее, женщина будет страдать от непонимания и одиночества из-за того, что ее не слышат, и отношения могут окончательно разрушиться.
Но почему же мужчины так упорно уходят от обсуждения острых вопросов? Все дело в их психологических и физиологических особенностях. Об этом в своей новой книге «Чего хотят мужчины», которая
психолог, семейный психотерапевт, автор книги «Чего хотят мужчины. Открывая заново отношения, секс, силу».
Как вести себя в конфликте
Существует знаменитое соотношение 5: 1 — оно обозначает пропорцию позитивных и негативных взаимодействий в крепких парах в ситуации конфликта. В парах, находящихся на грани разрыва, такое соотношение 1: 1 или меньше.
То есть на одно негативное взаимодействие должно приходиться пять позитивных, но часто забывается, что речь в этих исследованиях шла именно про ситуации конфликта.
То, как пара взаимодействует в конфликте, гораздо важнее, чем то, насколько часто вы делаете друг другу комплименты или говорите слова любви (хотя это тоже важно делать — иначе вы могли бы быть просто совместно проживающими друзьями).
Часто мужчины теряются, испытывают стыд и уходят в себя, отстраняясь в ситуации возможного или явного конфликта или разногласия. В ситуации ссоры они хотели бы сделать для партнерши нечто позитивное, но не знают, что именно надо предпринять, или твердо убеждены, что это не сработает.
Например, они уже пытались взять женщину за руку или обнять ее, однако сталкивались с ответным гневом или раздражением и потому перестали делать такой шаг к примирению. Этому поведению есть объяснение: когда человек затоплен гневом, он может воспринимать любое прикосновение как угрожающее — так работает древняя часть нашего мозга, отвечающая за выживание.
Любимая фраза: «Здесь вообще нет никакой проблемы!»
Прикосновение может быть удачной идеей, если конфликт в начальной фазе и вы оба не находитесь в состоянии аффекта. Общий месседж в ситуации конфликта должен говорить: «У меня добрые намерения, и мне не все равно». Часто мужчины как раз ведут себя так, словно им все равно, переходя в оборону («Я ничего не сделал, это бред!») или отгораживаясь («Я не хочу вообще про это разговаривать, это пустая трата времени»).
Часто мужчинам сложно увидеть обоснованность переживания женщины, и они пытаются решить ситуацию самым простым способом: «Здесь вообще нет никакой проблемы! Незачем тревожиться по пустякам!». Такое сообщение будет негативно влиять на ваши отношения, усиливая непонимание и тревогу у партнерши.
Почему мужчины не любят выяснять отношения
Есть несколько причин, почему мужчины чаще дистанцируются и реже начинают обсуждение острых вопросов с партнершами. Помимо психологических особенностей эмоционального реагирования, есть ряд физиологических особенностей мужской реакции на стресс. По мнению супружеского терапевта Джона Готтмана, мужчины сильнее реагируют на стресс, вызванный трудным разговором с партнершей: у них активнее поднимаются пульс и артериальное давление и дольше остаются повышенными, чем у женщин*. Гормоны стресса, выделяемые в такие моменты, заставляют тела мужчин быть в максимально настороженном состоянии, отслеживая возможные угрозы — в данном случае исходящие от супруги или партнерши. Эти неприятные телесные переживания длятся дольше, чем у женщин. (…)
«Важно уметь выслушивать»
Чаще всего, когда ко мне приходит на консультацию мужчина и затрагивает тему отношений, он даже не представляет, как все плохо! Возможно, у него есть ощущение, что имеются определенные проблемы, но масштаб катастрофы он чаще всего не осознает, потому что избегает конфликтных ситуаций и «трудных» разговоров.
Для мужчин, желающих сохранить отношения, решение состоит в том, чтобы найти баланс между вовлеченностью в острые, болезненные разговоры и способностью избегать своего собственного состояния негативного аффекта.
Если мужчина не вовлечен, то острые темы замалчиваются, конфликты избегаются, а у партнерши нарастает чувство непонимания и одиночества. Эти чувства накапливаются не потому, что проблемы не решаются, как часто думают мужчины, а потому, что нет возможности высказаться и почувствовать себя услышанной.
Большая часть успеха не в том, чтобы сделать партнершу довольной, а в том, чтобы уметь выслушивать и подтверждать переживания. (…) большинству женщин не нужны советы и решения, когда они жалуются или рассказывают о своих сложностях. Они в первую очередь нуждаются в ощущении, что услышаны, и лишь потом — в конкретных действиях со стороны мужчины. Более того, часто действия невозможны или сильно ограничены в силу внешних обстоятельств.
Мужчинам полезно развивать навык демонстрации подтверждения в общении с любимыми. Подтверждение сообщает человеку, что его чувства (беспокойство, гнев, обида) естественны и нормальны, а также что они видны и понятны: «Я вижу, что тебе тяжело и ты расстроена. Это действительно неприятно!» При этом согласия с содержанием мыслей, вызывающих эти чувства, может и не быть. Например, если партнерша обижена и расстроена тем, что вам пришлось работать в выходные, подтверждения требуют ее чувства обиды и грусти, но это не означает автоматического согласия с мыслью, что для вас важнее работа, чем отношения или семья.
Это поможет во время ссоры
Что такое позитивное взаимодействие в ситуации, когда один или оба недовольны каким-то аспектом отношений? Иногда достаточно внимательного и длительного взгляда в глаза и в лицо друг другу (нам нужно много времени, чтобы мозг вышел из автоматического режима и мы смогли увидеть реальные эмоции и настрой другого человека), когда вы находитесь напротив друг друга, а не сбоку, как бывает, например, во время поездки на машине. Прикосновение — например, взять за руку — может быть хорошей идеей, если вы оба достаточно спокойны. Вероятно, самое простое (но совсем не легкое), что можно сделать в такой ситуации, — задавать вопросы и проявлять интерес. Юмор также может хорошо разряжать ситуацию, если не несет в себе сарказма и не является вашим излюбленным методом ухода от сложных тем.
Одним из наиболее важных навыков для восстановления контакта после ссоры является извинение. Большинство людей, находящихся в длительных отношениях, не умеют извиняться — это касается и мужчин, и женщин. Извинение — проявление доброй воли, а не унижение. Извинение — инструмент восстановления разрушенной связи с человеком. В очень многих парах отсутствие своевременного извинения «замораживает» отношения на длительный срок.