Поможет при артрите и защитит от деменции: врач рассказал о пользе шлемника байкальского

Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) — это многолетнее травянистое растение, которое в России можно встретить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, растет оно также в Китае, Монголии и Корее.
О его полезных свойствах знали еще древние китайцы. На протяжении многих веков шлемник байкальский использовали не только как лекарственное средство, но и в качестве природного антисептика. В китайской медицине это одно из 50 важнейших растений. В чем же его особенность? Объяснил кандидат медицинских наук.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Против воспалений
«Говоря о пользе шлемника байкальского, в первую очередь стоит упомянуть о его свойстве антиоксидантной защиты. В составе растения есть активные составляющие, выводящие токсины, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами», — рассказывает врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, повреждающие клетки и способствующие развитию хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами, диабет, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, проблемы с глазами, такие как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна. Антиоксиданты способны замедлить эти процессы, а в некоторых случаях и обратить их вспять, восстанавливая поврежденные клетки.
Лечебные свойства
Шлемник байкальский обладает противовоспалительными свойствами. Он способен облегчить симптомы, вызванные артритом, астмой или аллергией. Растение также улучшает когнитивные функции, связанные с памятью и вниманием, отмечает врач.
Кстати, экстракт растения часто добавляют в кремы и другие средства по уходу за кожей.
«С помощью шлемника можно уменьшить воспаления и покраснения на коже, а также придать ей здоровый вид», — комментирует Кутушов. Особенно косметические продукты с ним рекомендованы людям с акне, экземой и псориазом.
Народные рецепты
К слову, популярные рецепты традиционной китайской медицины нередко находят поклонников и на просторах нашей страны. Так, издревле применявшийся китайскими женщинами отвар риса для улучшения состояния волос популярен и у россиянок. И, кстати, он на самом деле работает. Это подтвердила врач-трихолог. По ее словам, рисовый отвар и отвар из овсяных хлопьев хорошо влияют на кожу, успокаивают ее. Как мыть волосы рисовой водой, читайте в материале «Доктора Питера».
Ранее токсиколог рассказал о полезных свойствах чабреца. По его словам, он способствует отхаркиванию и облегчению дыхания, стимулирует функции желудка. Чабрец также укрепляет иммунитет и способствует похудению: он содержит в себе питательные вещества и ослабляет аппетит.