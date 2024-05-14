Поможет при артрите и защитит от деменции: врач рассказал о пользе шлемника байкальского

Шлемник байкальский обладает противовоспалительными свойствами. Он способен облегчить симптомы, вызванные артритом, астмой или аллергией. Растение также улучшает когнитивные функции, связанные с памятью и вниманием, отмечает врач.

Кстати, экстракт растения часто добавляют в кремы и другие средства по уходу за кожей.

«С помощью шлемника можно уменьшить воспаления и покраснения на коже, а также придать ей здоровый вид», — комментирует Кутушов. Особенно косметические продукты с ним рекомендованы людям с акне, экземой и псориазом.