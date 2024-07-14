Помогают изнутри: 7 продуктов, которые усиливают загар

То, что мы едим каждый день, влияет не только на желудок и кишечник, но и на состояние кожи и ее защитные функции. Особенно важно это учитывать, если вы проводите дни на пляже и мечтаете получить красивый ровный загар.
Ученые
Откажитесь от них в жару
Алкоголь
Увлечение спиртным в жаркие дни ухудшает способность кожи защищаться от УФ-лучей. Алкоголь вызывает обезвоживание, снижает уровень антиоксидантов, и кожа становится более восприимчивой к солнечным лучам. Также спиртные напитки могут повлиять на способность организма восстанавливать повреждения ДНК, вызванные воздействием ультрафиолета. Таким образом, увеличивается риск рака кожи.
Сладости
Слишком много сахара в рационе опасно тем, что в организме образуются конечные продукты гликирования. Они повреждают коллаген и эластин, кожа больше подвержена солнечным ожогам и фотостарению.
Жареные и обработанные продукты
Большое количество вредных жиров способствует развитию воспалительных процессов в организме. Это ослабляет естественные функции защиты кожи от УФ-излучения и повышает шансы солнечного ожога и развития рака кожи.
Напитки с кофеином
Если вы пьете много кофе, покупаете энергетики и едите шоколад, кофеина в вашем организме может оказаться выше нормы. Это обезвоживает кожу, делая ее более восприимчивой к ожогам.
Продукты, которые усиливают защиту кожи от солнца
Если хотите ровный и красивый загар, кожу надо защищать, чтобы не обгореть в первые же дни, дать ей адаптироваться под летними лучами солнца, а еще — включить в рацион продукты, способствующие здоровью и красоте.
1. Помидоры
Этот овощ богат ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от солнечных лучей. Было доказано, что ликопин снижает чувствительность кожи к УФ-излучению, что предотвращает солнечные ожоги. Регулярное употребление помидоров и продуктов на их основе может повысить естественную защиту вашей кожи.
2. Морковь
В этом полезном овоще много бета-каротина, предшественника витамина А, который играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Бета-каротин снижает риск солнечных ожогов, действуя как естественный солнцезащитный крем, только изнутри.
3. Листовые овощи
Шпинат и брокколи содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Они способны нейтрализовать свободные радикалы, тем самым снижая риск солнечных ожогов и других повреждений кожи.
4. Зеленый чай
Этот напиток богат катехинами, которые, как было доказано, защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Его регулярное употребление снижает риск солнечных ожогов и повышает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей. Это также помогает предотвратить распад коллагена, поддерживать структуру и эластичность кожи.
5. Темный шоколад
В его составе — флавоноиды, которые повышают способность кожи избегать негативного воздействия УФ-лучей. Эти соединения улучшают приток крови к коже, увеличивают ее плотность и толщину, делая менее чувствительной к палящим солнечным лучам.
6. Цитрусовые
Апельсины и лимоны содержат антиоксидант — витамин С. Он защищает кожу от окислительного стресса, вызванного воздействием ультрафиолета. Также этот важный витамин способствует общему укреплению и здоровью кожи.
7. Орехи и семена
Отличный источник витамина Е, который помогает улучшить увлажнение кожи и укрепить ее защитный барьер. Включение орехов и семян в ваш рацион может поддержать естественные механизмы «обезвреживания» вредного УФ-излучения.