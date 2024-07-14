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Помогают изнутри: 7 продуктов, которые усиливают загар

Не только солнцезащитный крем, но и некоторые продукты усиливают защиту от солнца и способствуют шикарному ровному загару. Но есть и те, что лучше не включать в рацион, если вы находитесь под палящими лучами: они снижают способность кожи защищаться от УФ-излучения.

14 июля 2024Обсудить
загар, лето, продукты
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iStockphoto

То, что мы едим каждый день, влияет не только на желудок и кишечник, но и на состояние кожи и ее защитные функции. Особенно важно это учитывать, если вы проводите дни на пляже и мечтаете получить красивый ровный загар.

Ученые доказали, что некоторые продукты и напитки помогают усилить защитный барьер кожи и уберечь ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а некоторые, наоборот, мешают естественной защите вашей кожи от солнца.

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Откажитесь от них в жару

  • Алкоголь

    Увлечение спиртным в жаркие дни ухудшает способность кожи защищаться от УФ-лучей. Алкоголь вызывает обезвоживание, снижает уровень антиоксидантов, и кожа становится более восприимчивой к солнечным лучам. Также спиртные напитки могут повлиять на способность организма восстанавливать повреждения ДНК, вызванные воздействием ультрафиолета. Таким образом, увеличивается риск рака кожи.

  • Сладости

    Слишком много сахара в рационе опасно тем, что в организме образуются конечные продукты гликирования. Они повреждают коллаген и эластин, кожа больше подвержена солнечным ожогам и фотостарению.

  • Жареные и обработанные продукты

    Большое количество вредных жиров способствует развитию воспалительных процессов в организме. Это ослабляет естественные функции защиты кожи от УФ-излучения и повышает шансы солнечного ожога и развития рака кожи.

  • Напитки с кофеином

    Если вы пьете много кофе, покупаете энергетики и едите шоколад, кофеина в вашем организме может оказаться выше нормы. Это обезвоживает кожу, делая ее более восприимчивой к ожогам.

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Продукты, которые усиливают защиту кожи от солнца

Если хотите ровный и красивый загар, кожу надо защищать, чтобы не обгореть в первые же дни, дать ей адаптироваться под летними лучами солнца, а еще — включить в рацион продукты, способствующие здоровью и красоте.

1. Помидоры

Этот овощ богат ликопином — мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от солнечных лучей. Было доказано, что ликопин снижает чувствительность кожи к УФ-излучению, что предотвращает солнечные ожоги. Регулярное употребление помидоров и продуктов на их основе может повысить естественную защиту вашей кожи.

2. Морковь

В этом полезном овоще много бета-каротина, предшественника витамина А, который играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Бета-каротин снижает риск солнечных ожогов, действуя как естественный солнцезащитный крем, только изнутри.

3. Листовые овощи

Шпинат и брокколи содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Они способны нейтрализовать свободные радикалы, тем самым снижая риск солнечных ожогов и других повреждений кожи.

4. Зеленый чай

Этот напиток богат катехинами, которые, как было доказано, защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Его регулярное употребление снижает риск солнечных ожогов и повышает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей. Это также помогает предотвратить распад коллагена, поддерживать структуру и эластичность кожи.

5. Темный шоколад

В его составе — флавоноиды, которые повышают способность кожи избегать негативного воздействия УФ-лучей. Эти соединения улучшают приток крови к коже, увеличивают ее плотность и толщину, делая менее чувствительной к палящим солнечным лучам.

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6. Цитрусовые

Апельсины и лимоны содержат антиоксидант — витамин С. Он защищает кожу от окислительного стресса, вызванного воздействием ультрафиолета. Также этот важный витамин способствует общему укреплению и здоровью кожи.

7. Орехи и семена

Отличный источник витамина Е, который помогает улучшить увлажнение кожи и укрепить ее защитный барьер. Включение орехов и семян в ваш рацион может поддержать естественные механизмы «обезвреживания» вредного УФ-излучения.

Автор текста:Анна Майская
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