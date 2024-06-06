Пожевать жвачку и еще 9 способов, как взбодриться в жару без кофе

Это испанцы с их сиестой могут поспать в разгар рабочего дня. Для нашего человека такая привычка — непозволительная роскошь. Хотя в жару спать очень хочется, а вот работать совсем нет желания.
«После +26 °C каждый последующий градус повышения температуры приводит к снижению работоспособности на несколько процентов», — говорят эксперты Роспотребнадзора.
Такое состояние при высоких температурах — это естественный защитный механизм. Замедляются обмен веществ и теплообразование, медленнее течет кровь по венам, не так усердно работает сердце. Организм переходит в режим энергосбережения.
Конечно, можно взбодриться кофе. Однако кардиологи крайне не рекомендуют пить кофе в жару гипертоникам и людям со слабым сердцем. Этот напиток повышает давление и учащает сердцебиение. А еще кофе увеличивает жирность кожи, из-за чего могут появиться прыщи.
Но можно взбодриться и без кофе. Вот 10 простых и эффективных способов.
1. Съешьте салат
«Листовые овощи, особенно шпинат и капуста, богаты витамином B, который является частью процесса выработки энергии в ваших клетках», —
А вот от тяжелой и жирной пищи в жару лучше отказаться, иначе точно потянет в сон.
2. Выпейте воды
В жару мы много потеем, поэтому обезвоживание наступает быстро и незаметно. Один из признаков дефицита жидкости в организме — это усталость. Поэтому первым делом взбодритесь стаканом воды.
Кстати, кофе также вызывает обезвоживание. Поэтому если и пить кофе в жару, то обязательно запивая водой.
3. Прогуляйтесь
Но не по коридорам офиса, а на улице.
«Смена обстановки и свежий воздух взбодрят, а солнце поможет регулировать цикл сна и бодрствования. Постарайтесь получать хотя бы 30 минут в день естественного солнечного света», — советуют эксперты.
4. Сделайте зарядку
Сильно нагружаться в жару не стоит, но умеренная физическая активность точно не помешает.
«Ваше тело начнет вырабатывать больше энергии. Кроме того, упражнения высвобождают эндорфины — гормоны хорошего самочувствия — и повышают настроение», — рассказывают в РМАНПО.
5. Соблюдайте режим
Просыпайтесь и ложитесь спать в одно и то же время, и тогда ваш организм начнет работать как часы.
«Ваше тело будет знать, когда пора быть активным, а когда необходимо отдохнуть», — объясняют эксперты.
6. Задействуйте ароматерапию
Одни запахи расслабляют и усыпляют, другие, напротив, бодрят и помогают сконцентрироваться на важных делах. Чтобы прогнать сон, попробуйте ароматы эвкалипта, лимона или мяты.
7. Ешьте больше белка
Быстрые углеводы резко повышают уровень сахара в крови. Из-за таких скачков глюкозы тут же тянет в сон. Поэтому в жару старайтесь есть больше белковой пищи, которая замедляет усвоение углеводов и продлевает чувство сытости.
8. Отвернитесь от экрана
Возможно, сонливость — это сигнал ваших глаз о том, что им нужен отдых от экрана. Поэтому регулярно делайте перерывы во время работы за компьютером. Попробуйте гимнастику для глаз — возможно, это тоже вас взбодрит.
9. Вздремните
По словам экспертов, даже 15-30 минут сна бодрят и улучшают настроение. Поэтому, если есть возможность, выключите экран, откиньтесь на спинку кресла и попробуйте немного вздремнуть.
10. Пожуйте жевательную резинку
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