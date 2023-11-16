Покусился на святое: реабилитолог назвал 3 причины, почему закаливание бесполезно

Один мой знакомый спокойно обливается водой из скважины, но нередко жалуется на больное горло. А мой дед, который каждое утро опрокидывал на себя таз с ледяной водой, скончался от инфаркта, причем не в самом преклонном возрасте. Нет, причиной было не закаливание: дедушка перенес серьезный стресс. Но обливание сердце не защитило.
А вот актер Анатолий Папанов умер от инфаркта как раз в тот момент, когда принимал холодный душ. Не закалялся, просто горячую воду отключили. И сколько еще трагичных историй о том, как люди ныряют в прорубь, а вынырнуть уже не могут.
Любители моржевания, конечно, скажут: закаливаться нужно постоянно, а не время от времени. Они верят, что обливание снижает давление, лечит гипертонию, укрепляет иммунитет и даже помогает похудеть. Но вот что об этом говорит врач.
Врач спортивной медицины и ЛФК, травматолог-ортопед, реабилитолог, мануальный терапевтЛичный сайт
«При обливании все изменения, связанные с иммунитетом, носят кратковременный характер или связаны с другими воздействиями, такими как регулярные занятия спортом, — говорит реабилитолог Георгий Темичев. — Так что на иммунитет закаливание не влияет».
В своих выводах врач ссылается на
«Различий в восприимчивости не было. Поэтому плавание в холодной воде, по-видимому, не оказывает защитного эффекта», — говорится в исследовании.
Для гипертоников обливание тоже бесполезно: давление не снизится, даже наоборот.
«Артериальное давление поднималось во время контакта с холодной водой, но потом люди привыкали. В краткосрочной перспективе обливание никак не влияет на давление или риск смерти, — говорит Георгий Темичев. — В других исследованиях нашли, что в основном влияние на давление оказывают спорт и изменение образа жизни, а не закаливающие процедуры».
А вот немного похудеть с помощью регулярных обливаний возможно. Но возлагать на этот способ все свои надежды не стоит.
«Контакт с холодной водой влияет на активность бурой жировой ткани и может привести к изменению ее количества, однако в целом этого недостаточно, чтобы похудеть или привести себя в форму, — признает врач. — Для этой цели есть более эффективные средства, такие как диета и спорт».
Бесполезны и ледяные ванны, которые спортсмены часто используют для восстановления после тяжелой тренировки.
«Ледяная ванна уменьшает приток крови к пораженным участкам, притупляя воспалительную реакцию, которая обычно возникает после интенсивных физических нагрузок. Но воспалительная реакция замедляется до тех пор, пока мягкие ткани вновь не согреются и кровь не вернется к пораженному участку», — говорится в статье Центра исследования спортивных способностей и работоспособности человека при Университете Маркетта (США).
Ученые пришли к выводу: спортсмены, которые принимают ледяные ванны, устают так же, как и другие спортсмены. И мышцы после тренировок болят у них не меньше.
Впрочем, некая польза от закаливания все-таки есть.
«Обливание влияет на отношение к холоду и стрессоустойчивость. Регулярно встречаясь со стрессом, можно постепенно к нему адаптироваться и перестать реагировать так сильно», — говорит реабилитолог.
Но повышать свою стрессоустойчивость нужно постепенно, с ходу нырять в ледяную воду новичкам опасно.
«Когда плавание в холодной воде практикуется опытными людьми с хорошим здоровьем в регулярном, поэтапном и адаптированном режиме, это приносит пользу. Однако у новичков существует риск смерти из-за нейрогенной реакции на холодовый шок», — сообщают в еще одном
«Если вам нравится закаливание, если вы кайфуете от процесса, развлекайтесь. Но чтобы решить какую-то проблему со здоровьем, рекомендую поискать средство получше», — подытожил Георгий Темичев.