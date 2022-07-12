И вот в какой-то момент привычный маршрут и привычное семейное занятие рухнули — магазин объявил о своем уходе. Людям захотелось купить на прощание что-нибудь у любимой компании.

- Несмотря на то, что многие компании уходят с российского рынка по политическим мотивам, в некоторой степени причиной становится экономическая неопределенность и сомнения в возможности получения желаемой прибыли, — объяснила экономист. — Курс рубля в России значительно вырос за последние пару месяцев, но поднимать цены производители продукции IKEA не могут, так как бизнес-идея компании — предлагать широкий ассортимент товаров для дома хорошего качества и дизайна по низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их приобрести. Несостоятельным становится и девиз шведов — «Больше меньшими средствами».

Если ранее IKEA отличалась от своих конкурентов Metro Group, Leroy Merlin и Hoff ценовой политикой, то в сложившихся условиях позволить этого себе не может.

Правда, экономист уверена, что уход с рынка IKEA — это дополнительные перспективы для отечественных производителей. А как же человеческий фактор?

Куда мы без «фужерчиков»