«Взяла выходной, чтобы успеть купить все необходимое в Икее», «не сплю вторую ночь, никак не могу доукомплектовать кухню» — и еще сотни подобных сообщений в официальной группе магазина в социальной сети VK. Люди всерьез и надолго решили запастись товарами любимой компании, которая объявила о том, что полностью сворачивает деятельность на территории России.
А еще сотни объявлений на сайтах бесплатных объявлений от сотрудников IKEA, которые обещали в дни закрытой распродажи для своих купить необходимый товар за небольшое вознаграждение.
От салфетки до кровати
Безумная любовь к мебели и товарам шведского гиганта росла и крепла долгие годы. Многие семьи даже представить себе не могли выходные без поездки в IKEA. В субботу покупали, привозили домой, собирали, по воскресеньям очередь в отдел возврата извивалась многометровой змеей, в магазин возвращались неподошедшие товары, приобретенные накануне. И так каждую неделю. В чем же секрет IKEA, почему она всем нам так нужна? У экономистов прагматичный взгляд на вещи.
доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС
- Экономический феномен IKEA состоит в том, что компания первая в мировой коммерческой практике использовала формулу «магазин-склад», запустив покупателей на склад, — объяснила «Доктору Питеру» профессор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Людмила Пушкарева. — Располагая магазины за городом, IKEA экономила на аренде, что сказывалось на себестоимости продаваемой продукции, удешевляя ее.
Если небольшие мебельные салоны предлагают, в основном, ограниченный ассортимент, и в основном это мебель, то IKEA дополняла ассортимент всем, что необходимо для создания полноценного интерьера: люстрами, шторами, постельным бельем, детскими игрушками, посудой и так далее.
- IKEA искусно принуждает покупателя проводить в ее магазинах больше времени, — говорит Людмила Пушкарева. — Компания превратила обычный шопинг в приятное времяпрепровождение всей семьей.
И вот в какой-то момент привычный маршрут и привычное семейное занятие рухнули — магазин объявил о своем уходе. Людям захотелось купить на прощание что-нибудь у любимой компании.
- Несмотря на то, что многие компании уходят с российского рынка по политическим мотивам, в некоторой степени причиной становится экономическая неопределенность и сомнения в возможности получения желаемой прибыли, — объяснила экономист. — Курс рубля в России значительно вырос за последние пару месяцев, но поднимать цены производители продукции IKEA не могут, так как бизнес-идея компании — предлагать широкий ассортимент товаров для дома хорошего качества и дизайна по низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их приобрести. Несостоятельным становится и девиз шведов — «Больше меньшими средствами».
Если ранее IKEA отличалась от своих конкурентов Metro Group, Leroy Merlin и Hoff ценовой политикой, то в сложившихся условиях позволить этого себе не может.
Правда, экономист уверена, что уход с рынка IKEA — это дополнительные перспективы для отечественных производителей. А как же человеческий фактор?
Куда мы без «фужерчиков»
Семейный психолог, кандидат психологических наук.vk.com/ekaterina_talakova
- Здесь важно не обобщать, любовь к IKEA не касается 100 процентов населения России, — объяснила «Доктору Питеру» психолог Екатерина Талакова. — Переживают те, кто был активным потребителем товаров, а те, кто не пользовался их продукций, относятся вполне себе индифферентно.
Эксперт считает, что на популярности компания сказалось несколько факторов — это информационный фон, который активно нагнетается, анонсированная распродажа, как инструмент мотивации покупателей и торгового ажиотажа.
- Но это крайние эпизоды, еще есть те, кто рассматривает покупки в уходящей IKEA как способ вложения в ситуации нестабильности рубля, — говорит Екатерина Талакова. — Непонятно, будет ли он расти или падать, люди стремятся фиксировать сбережения. Это объективные факторы.
Стоит справедливо заметить, что IKEA популярна не только в России. Все дело в качественной работе маркетологов, изучению поведения покупателей.
- Сделано максимум для того, чтобы увлечь людей, а не оттолкнуть, — считает психолог Талакова. — Созданы условия для комфортного пребывания часами: есть фудкорт на территории магазина, детские игровые, комнаты матери и ребенка, куча других маленьких и незаметных потребителю решений, которые влияют на него. Продумана вся схема внедрения покупателя в эту среду — магазины на удалении от центра, система лабиринтов затягивает не на один час. И это продуманное погружение.
Добавляет сюда функциональность, соотношение цены и качества, дизайнерские решения — и получаем формулу успешности бренда. Все это труд, которые проделали специалисты компании. Другим же стоит взять на заметку опыт IKEA.
- Никто не запрещает подтягиваться на такой уровень, ведь это хороший пример для предпринимателей, которые будут развивать аналогичную продукцию, — советует эксперт «Доктора Питера».
Для многих IKEA была не только местом нужных покупок, совершали здесь и вполне себе необдуманные приобретения — не ради пользы, а для психологической разгрузки.
- В нашу перегретую эпоху потребления покупка — это больше чем покупка, — констатирует Екатерина Талакова. — Это акт психологической разгрузки, переключатель состояния. IKEA в этой истории — удобное пространство для реализации психологических изысканий: цены позволяют, ассортимент обновляется, все в одной стилистике, человек подсаживается на определенную продукцию, его тянет на то же место.