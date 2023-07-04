Плохие сосуды и венозный застой: вегетолог объяснила, кто страдает от непереносимости духоты

Как объясняет Овсянникова, нашу голову можно сравнить с бассейном из известной детской задачки. По артериям кровь в нее втекает, по венам — вытекает. И если у человека на УЗИ заметны признаки нарушения венозного оттока, значит, в голове уже появился застой. Проблемы с ним будут еще более заметны у тех, кто работает в основном сидя или получил травму головы. Кроме того, застой более выражен на фоне нарушений фильтрации лимфы в печени с застойной желчью.