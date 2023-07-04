Плохие сосуды и венозный застой: вегетолог объяснила, кто страдает от непереносимости духоты

Лето — время битвы тех, кто требует открыть окно и проветрить, и тех, кто боится сквозняков. Если вы принадлежите к первой группе, то даже проезд в общественном транспорте может стать настоящим испытанием.
Душные помещения никому не идут на пользу, но некоторым людям особенно тяжело в них находиться. Почему так происходит и как можно изменить ситуацию? На эти вопросы в своей соцсети ответила невролог, вегетолог Ксения Овсянникова.
Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета
По словам специалиста, такие люди на приеме у врача нередко могут услышать, что во всем виноваты плохие сосуды. Что подразумевается под этой формулировкой?
Как объясняет Овсянникова, нашу голову можно сравнить с бассейном из известной детской задачки. По артериям кровь в нее втекает, по венам — вытекает. И если у человека на УЗИ заметны признаки нарушения венозного оттока, значит, в голове уже появился застой. Проблемы с ним будут еще более заметны у тех, кто работает в основном сидя или получил травму головы. Кроме того, застой более выражен на фоне нарушений фильтрации лимфы в печени с застойной желчью.
Вот какие симптомы венозного застоя выделяет врач:
тяжелая голова по утрам;
дискомфорт при наклонении головы вперед и вниз, особенно после долгого рабочего дня;
непереносимость духоты.
Мозг — наиболее чувствительный к нехватке кислорода орган. Особенно без воздуха страдает высшее управление вегетативной нервной системе. Поэтому при застое так плохо становится в душных помещениях, вплоть до обмороков, появляются головокружение и тревожность.
Что происходит с артериями при застое? Они спазмируются в попытке протолкнуть приносимую кровь в череп. Ощущения при этом человек испытывает не слишком приятные: как будто кол в шею вставили. Голова становится еще более тяжелой и мутной.
Что делать, если в духоте вам постоянно плохо из-за венозного застоя? Овсянникова рекомендует ликвидировать отек-застой и запустить микроциркуляцию крови. Для профилактики очень важно также тренировать сосудистую стенку. В этом деле помогут контрастный душ и продолжительные пешие прогулки.