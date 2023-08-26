От рака до плохой бритвы: причины, по которым у вас могут быть темные подмышки

Состояние нашей кожи способно многое рассказать о здоровье. А иногда изменения могут быть вызваны безобидными причинами.
Например, если ваши подмышки круглый год имеют темный оттенок, как будто их недостаточно хорошо помыли, вполне возможно, что так себя проявляет серьезное заболевание.
Врач-эндокринолог
Сахарный диабет
Как отмечает врач-эндокринолог Лидия Биндюкова, одна из причин потемнения кожи в подмышечных впадинах и на локтях — черный акантоз как проявление инсулинорезистентности.
Инсулинорезистентность — состояние, при котором снижается чувствительность тканей к гормону инсулину. Этот гормон регулирует уровень глюкозы крови. В итоге для поддержания нормальной гликемии организм вынужден вырабатывать больше инсулина. В таких случаях, как правило, уровень сахара в крови выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать сахарный диабет — пока. Однако при длительной инсулинорезистентности резервы клеток, продуцирующих инсулин, могут закончиться, и тогда говорят о развитии сахарного диабета второго типа.
Симптомы инсулинорезистентности
Проблемы с лишним весом. Похудеть не выходит, несмотря на диеты и спорт.
Объем талии превышает объем бедер.
Объем талии больше 80 см у женщин и 90 см у мужчин.
Повышенный аппетит.
Постоянная жажда.
На коже образуются папилломы.
Рак
Однако черный акантоз может появляться не только при диабете. Как отмечает телеведущий и врач Александр Мясников, темные пигментные пятна в зоне подмышек могут свидетельствовать также о начале онкологических процессов в организме. Такие же пятна могут появиться на шее и в зоне паха. По словам специалиста, подобные внешние признаки помогают заподозрить рак даже без анализов.
Другие признаки рака, на которые нужно обратить внимание:
потеря веса без видимых причин;
появление странных припухлостей, шишек на теле;
продолжительный кашель;
ночная потливость;
болезненное глотание;
кровь в моче или стуле;
любые изменения в размере, форме или цвете имеющихся родинок, а также появление новых новообразований на коже.
Гипотиреоз
Кроме того, подмышки могут темнеть на фоне гипотиреоза. Гипотериоз — это состояние, при котором нарушена выработка гормонов щитовидной железы при снижении ее активности или дефиците субстратов для синтеза (йод, белки).
Симптомы гипотиреоза:
отечность и одутловатость лица;
ощущение холода даже в тепле;
набор веса;
сниженный аппетит;
у женщин — сбои в цикле и мастопатия;
проблемы с ЖКТ — запоры, метеоризм, тошнота;
проблемы с памятью;
слабость и повышенная утомляемость.
Бритва, солнце, дезодорант
По словам семейного врача Тома Митчела, иногда кожа в подмышках может темнеть по более безобидным причинам. Во-первых, она может банально потемнеть из-за слишком сильного воздействия солнца, если вы перестарались с загаром. Кроме того, проблема может быть в бритье. Дело в том, что станок удаляет верхний слой кожи, что делает эту область более раздраженной. Наконец, причина может быть в дезодорантах с алюминием, который также может раздражать кожу.