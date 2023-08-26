От рака до плохой бритвы: причины, по которым у вас могут быть темные подмышки

По словам семейного врача Тома Митчела, иногда кожа в подмышках может темнеть по более безобидным причинам. Во-первых, она может банально потемнеть из-за слишком сильного воздействия солнца, если вы перестарались с загаром. Кроме того, проблема может быть в бритье. Дело в том, что станок удаляет верхний слой кожи, что делает эту область более раздраженной. Наконец, причина может быть в дезодорантах с алюминием, который также может раздражать кожу.