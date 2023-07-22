От натоптышей до диабета: 5 признаков, что вам пора записаться на прием к подологу

Скорее всего, вы знаете, что кардиолог лечит сердце, а офтальмолог занимается зрением и здоровьем глаз. Но слышали ли вы когда-нибудь о врачах-подологах? Чем занимаются эти специалисты и кому к ним стоит записаться на прием? На эти вопросы отвечает подолог Наталья Щеплева.
Дерматовенеролог, подолог, трихолог медицинского холдинга «СМ-Клиника»
Подолог (или подиатр) — это специалист медицинского профиля, который занимается заболеваниями стоп и ногтей. Это могут быть вросшие ногти, грибок, деформации ногтевых пластин, диабетическая стопа и так далее.
В нашей стране такой специальности формально не существует, подологией традиционно занимаются либо дерматологи (иногда хирурги), либо косметологи, либо мастера по маникюру. Но лучше, если это делает врач-дерматолог, специалист с медицинским образованием.
К сожалению, таких специалистов — именно врачей, занимающихся подологией, — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах не так много.
Замечательно, если в клинике складывается команда из врача-дерматолога, специализирующегося на подологии и болезнях стоп и ногтей, и медицинской сестры, которая прошла учебный курс подологии и выполняет все эстетические процедуры по назначению врача.
Так как проблемы с ногтями и стопами часто связаны с сопутствующими заболеваниями, например с ортопедией, то идеальная комбинация, на мой взгляд, такова:
врач-дерматолог, занимающийся лечением болезней стоп (ногтей);
медсестра-подолог;
травматолог, занимающийся подбором (изготовлением) ортопедических стелек.
Важно понимать, что подологи без дерматологического образования не могут лечить заболевания стоп и назначать медицинские препараты.
С какими проблемами стоит обращаться к врачу-дерматологу?
Любые изменения на стопах.
Новообразования на стопах.
Изменения внешнего вида ногтей.
Травмы ногтей.
Диабетическая стопа. В этом случае к лечению может подключаться эндокринолог, хирург, флеболог и другие специалисты.
Если мы говорим про то, что может делать, например, подолог в салоне красоты, центре косметологии, то это оказание следующих услуг:
медицинский педикюр;
коррекция вросших ногтей / чистка ногтей;
установка скоб для лечения вросших ногтей;
обработка мозолей.
Однако важно помнить: в этом случае речь идет уже об устранении косметических дефектов. С тревожными симптомами лучше за помощью обращаться к человеку с медицинским образованием.