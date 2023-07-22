От натоптышей до диабета: 5 признаков, что вам пора записаться на прием к подологу

Скорее всего, вы знаете, что кардиолог лечит сердце, а офтальмолог занимается зрением и здоровьем глаз. Но слышали ли вы когда-нибудь о врачах-подологах? Чем занимаются эти специалисты и кому к ним стоит записаться на прием? На эти вопросы отвечает подолог Наталья Щеплева.