Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

От натоптышей до диабета: 5 признаков, что вам пора записаться на прием к подологу

Современному человеку бывает непросто выделить время на поход к врачу, особенно если речь идет об узких специалистах. Узнайте, какие признаки сигналят, что откладывать визит к подологу больше нельзя.

22 июля 20231
удлинила ноги
Источник:
IStockphoto

Скорее всего, вы знаете, что кардиолог лечит сердце, а офтальмолог занимается зрением и здоровьем глаз. Но слышали ли вы когда-нибудь о врачах-подологах? Чем занимаются эти специалисты и кому к ним стоит записаться на прием? На эти вопросы отвечает подолог Наталья Щеплева.

Наталья Щеплева
Дерматовенерология

Дерматовенеролог, подолог, трихолог медицинского холдинга «СМ-Клиника»

Подолог (или подиатр) — это специалист медицинского профиля, который занимается заболеваниями стоп и ногтей. Это могут быть вросшие ногти, грибок, деформации ногтевых пластин, диабетическая стопа и так далее.

В нашей стране такой специальности формально не существует, подологией традиционно занимаются либо дерматологи (иногда хирурги), либо косметологи, либо мастера по маникюру. Но лучше, если это делает врач-дерматолог, специалист с медицинским образованием.

К сожалению, таких специалистов — именно врачей, занимающихся подологией, — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах не так много.

Читайте также

Замечательно, если в клинике складывается команда из врача-дерматолога, специализирующегося на подологии и болезнях стоп и ногтей, и медицинской сестры, которая прошла учебный курс подологии и выполняет все эстетические процедуры по назначению врача.

Так как проблемы с ногтями и стопами часто связаны с сопутствующими заболеваниями, например с ортопедией, то идеальная комбинация, на мой взгляд, такова:

  • врач-дерматолог, занимающийся лечением болезней стоп (ногтей);

  • медсестра-подолог;

  • травматолог, занимающийся подбором (изготовлением) ортопедических стелек.

Важно понимать, что подологи без дерматологического образования не могут лечить заболевания стоп и назначать медицинские препараты.

Читайте также

С какими проблемами стоит обращаться к врачу-дерматологу?

  1. Любые изменения на стопах.

  2. Новообразования на стопах.

  3. Изменения внешнего вида ногтей.

  4. Травмы ногтей.

  5. Диабетическая стопа. В этом случае к лечению может подключаться эндокринолог, хирург, флеболог и другие специалисты.

Читайте также

Если мы говорим про то, что может делать, например, подолог в салоне красоты, центре косметологии, то это оказание следующих услуг:

  • медицинский педикюр;

  • коррекция вросших ногтей / чистка ногтей;

  • установка скоб для лечения вросших ногтей;

  • обработка мозолей.

Однако важно помнить: в этом случае речь идет уже об устранении косметических дефектов. С тревожными симптомами лучше за помощью обращаться к человеку с медицинским образованием.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Диагностика