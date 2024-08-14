Оплатят ли вам больничный, если вы уволились, объяснила юрист Ноговицкая

А вот если во время отпуска заболели ваши дети, то, увы, продлевать дни отдыха вам уже не будут. Дело в том, что вам не должны оформлять больничный по уходу за членом семьи во время вашего отпуска, но даже если оформили, отпуск продлеваться не будет (п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, письмо ФСС России от 9 августа 2007 г. № 02-13/07-7422).