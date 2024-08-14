Оплатят ли вам больничный, если вы уволились, объяснила юрист Ноговицкая

Организм может подкидывать человеку сюрпризы, и порой далеко не самые приятные. Представим, что вы решили сменить работу: написали заявление, отработали положенные две недели — и умудрились заболеть.
Можно ли в таком случае рассчитывать на выплаты по больничному? О каких нюансах нужно помнить, если оказался в такой ситуации? На эти вопросы в
Медицинский юрист федерального проекта «Здравконтроль»
Первые три дня оплатит бывший босс
По словам специалиста, если человек официально оформил листок нетрудоспособности из-за болезни или травмы в течение 30 дней после увольнения, то бывший работодатель обязан оплатить ему первые три дня больничного. Причем конкретная причина увольнения в этом случае роли играть не будет.
Если болезнь затянулась, последующие дни должен будет оплатить Социальный фонд России. Сколько денег получит заболевший в этом случае? Размер выплат по такому больничному должен составить 60% от среднего уровня заработка, вне зависимости от страхового стажа.
Это важно знать
Впрочем, сработает это лишь в том случае, если за время болезни человек не успел устроиться на другую работу. Иначе оплатить первые три дня больничного придется уже новоиспеченному работодателю.
И еще один важный момент: после увольнения никто не обязан оплачивать больничный лист по уходу за родственником или в связи с карантином (ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Больничный в отпуске
А что делать, если не повезло заболеть прямо посреди отпуска? Впадать в панику не стоит. Можно не дожидаться начала рабочих будней и смело оформлять больничный. И, кстати, заслуженного отдыха вы в итоге не лишитесь.
В соответствии с частью 1 ст. 124 ТК РФ отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок — на указанное в листке нетрудоспособности количество календарных дней. Больничные вам тоже оплатят.
А вот если во время отпуска заболели ваши дети, то, увы, продлевать дни отдыха вам уже не будут. Дело в том, что вам не должны оформлять больничный по уходу за членом семьи во время вашего отпуска, но даже если оформили, отпуск продлеваться не будет (п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, письмо ФСС России от 9 августа 2007 г. № 02-13/07-7422).
Кстати
У некоторых людей размер выплат по листку нетрудоспособности будет априори ниже. Например, это касается тех, кто по каким-либо причинам не работал официально последние два года. О том, по каким еще причинам мы чаще всего теряем в деньгах при оформлении больничного, можно прочитать ЗДЕСЬ.