Врачи выделяют три вида профилактики рака: первичную (повышение иммунитета, здоровый образ жизни и правильное питание), вторичную (периодические осмотры, анализы и раннее выявление опухоли) и третичную (предупреждение рецидивов и развития метастазов у тех, кто уже прошел лечение).

Принципы здорового образа жизни, которые как раз входят в первичную профилактику рака, известны, наверное, каждому. О них напомнил в своем телеграм-канале хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян.