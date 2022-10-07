Врачи выделяют три вида профилактики рака: первичную (повышение иммунитета, здоровый образ жизни и правильное питание), вторичную (периодические осмотры, анализы и раннее выявление опухоли) и третичную (предупреждение рецидивов и развития метастазов у тех, кто уже прошел лечение).
Принципы здорового образа жизни, которые как раз входят в первичную профилактику рака, известны, наверное, каждому. О них напомнил в своем телеграм-канале хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян.
Если хотите повысить свои шансы избежать онкологического заболевания, надо
Бросить курить. Научно доказано, что вдыхание табачного дыма увеличивает риск злокачественных опухолей.
Регулярно заниматься спортом. По словам специалистов, всего 30 минут умеренных упражнений каждый день помогает снизить риск рака на 30-50 процентов.
Сбросить лишний вес. Именно с ожирением каждый год связано около 14 процентов случаев смерти от рака и более 3 процентов новых выявленных опухолей.
Следить за своим питанием.
По словам Марка Гадзияна, некоторые овощи и фрукты, если их регулярно включать в свой рацион, действительно помогают предупредить развитие злокачественной опухоли. Врач назвал 5 групп продуктов с профилактическим действием:
овощи, содержащие каротин (например, морковь, помидоры, редька),
фрукты, содержащие витамин С (цитрусовые, киви),
капуста (брокколи, цветная, брюссельская),
цельные зерна злаковых культур,
Но это не все. Если вы готовы соблюдать правила противоракового питания, вам придется
ограничить употребление алкоголя,
снизить до минимума копченую пищу — в ней много канцерогенов и нитритов (они используются, к примеру, для окраски колбасных изделий),
есть меньше красного мяса (не более двух раз в неделю) и жиров,
увеличить в своем меню количество растительной клетчатки, которой много в цельных зернах злаковых, овощах и фруктах.
4 вредных кулинарных привычки
Несмотря на обилие ресторанов и кафе, многие по-прежнему предпочитают домашнюю еду. И врачи одобряют такой подход: ты сам можешь контролировать состав блюда, количество сахара и соли в нем, а значит, твое питание будет более здоровым. Однако есть кулинарные привычки, которые могут свести на нет всю пользу домашней еды. А вдобавок — повысить риски заработать рак. Вот 4 таких привычки:
Кидать продукты в кипящее масло. По словам экспертов, если масло задымилось, будь оно даже рафинированным растительным, это говорит о том, что там уже появились канцерогены.
Не пользоваться вытяжкой. Попадающие в воздух испарения при готовке, по некоторым данным, могут повышать риск развития рака легких.
Готовить на немытой сковородке. Некоторые, чтобы сэкономить масло, просто добавляют в оставшееся от прошлой готовки новую порцию и готовят дальше. Но при повторном нагревании в остатках пищи и масла образуется бензпирен — его считают канцерогеном первой группы.
Многократно использовать масло. Особенно, если вы любите что-то готовить во фритюре. От такой экономии лучше отказаться — все из-за того же бензпирена.