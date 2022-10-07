продукты против рака
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Врачи выделяют три вида профилактики рака: первичную (повышение иммунитета, здоровый образ жизни и правильное питание), вторичную (периодические осмотры, анализы и раннее выявление опухоли) и третичную (предупреждение рецидивов и развития метастазов у тех, кто уже прошел лечение).

Принципы здорового образа жизни, которые как раз входят в первичную профилактику рака, известны, наверное, каждому. О них напомнил в своем телеграм-канале хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян.

Марк Гадзиян
Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук

t.me/urolog_mark

Если хотите повысить свои шансы избежать онкологического заболевания, надо

  • Бросить курить. Научно доказано, что вдыхание табачного дыма увеличивает риск злокачественных опухолей.

  • Регулярно заниматься спортом. По словам специалистов, всего 30 минут умеренных упражнений каждый день помогает снизить риск рака на 30-50 процентов.

  • Сбросить лишний вес. Именно с ожирением каждый год связано около 14 процентов случаев смерти от рака и более 3 процентов новых выявленных опухолей.

  • Следить за своим питанием.

По словам Марка Гадзияна, некоторые овощи и фрукты, если их регулярно включать в свой рацион, действительно помогают предупредить развитие злокачественной опухоли. Врач назвал 5 групп продуктов с профилактическим действием:

  1. овощи, содержащие каротин (например, морковь, помидоры, редька),

  2. фрукты, содержащие витамин С (цитрусовые, киви),

  3. капуста (брокколи, цветная, брюссельская),

  4. цельные зерна злаковых культур,

  5. чеснок.

Но это не все. Если вы готовы соблюдать правила противоракового питания, вам придется

  • ограничить употребление алкоголя,

  • снизить до минимума копченую пищу — в ней много канцерогенов и нитритов (они используются, к примеру, для окраски колбасных изделий),

  • есть меньше красного мяса (не более двух раз в неделю) и жиров,

  • увеличить в своем меню количество растительной клетчатки, которой много в цельных зернах злаковых, овощах и фруктах.

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4 вредных кулинарных привычки

Несмотря на обилие ресторанов и кафе, многие по-прежнему предпочитают домашнюю еду. И врачи одобряют такой подход: ты сам можешь контролировать состав блюда, количество сахара и соли в нем, а значит, твое питание будет более здоровым. Однако есть кулинарные привычки, которые могут свести на нет всю пользу домашней еды. А вдобавок — повысить риски заработать рак. Вот 4 таких привычки:

  1. Кидать продукты в кипящее масло. По словам экспертов, если масло задымилось, будь оно даже рафинированным растительным, это говорит о том, что там уже появились канцерогены.

  2. Не пользоваться вытяжкой. Попадающие в воздух испарения при готовке, по некоторым данным, могут повышать риск развития рака легких.

  3. Готовить на немытой сковородке. Некоторые, чтобы сэкономить масло, просто добавляют в оставшееся от прошлой готовки новую порцию и готовят дальше. Но при повторном нагревании в остатках пищи и масла образуется бензпирен — его считают канцерогеном первой группы.

  4. Многократно использовать масло. Особенно, если вы любите что-то готовить во фритюре. От такой экономии лучше отказаться — все из-за того же бензпирена.

Анастасия Романова