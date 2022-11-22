Конец ноября — переходный этап между осенью и зимой. Пожухлая листва то и дело покрывается тонким слоем изморози. Между жителями больших городов обычно разгораются дискуссии на тему того, стоит ли убирать и вывозить листья. Одни считают, что они перегниют и станут отличным удобрением для почвы (а значит, деревья и кустарники будут только лучше расти), другие уверены, что прелая листва создает на улицах только лишнюю грязь.
А как лучше с точки зрения здоровья горожан? Объясняет доктор биологических наук Анча Баранова.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
По признанию Барановой, нередко этим вопросом интересуются экоактивные люди, которые призывают листву никуда не убирать. Однако в итоге выяснилось, что такой подход — ошибка.
Во-первых, на листве в больших городах скапливается очень много вредного: это и тяжелые металлы, и органические загрязнители. По этой причине, если листья не вывозить, почва, наоборот, больше пострадает.
Однако на этом весь вред от листвы не заканчивается. Специалисты Национальной геодезической службы США, например, в своих рекомендациях настоятельно требуют вывозить листву. Потому что гниющие листья способны спровоцировать эутрофикацию и зацветание городских водоемов.
Врач-дерматовенеролог высшей квалифицированной категории, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
Чем опасен цветной водоем
По словам врача-дерматовенеролога Максима Клюкина, если водоем зацвел, в нем категорически нельзя купаться.
При контакте с зеленой водой у человека могут возникнуть следующие симптомы:
дерматит;
тошнота;
диарея;
рвота.
— Некоторые могут заметить внешний эффект — при контакте с такой водой волосы приобретают зеленоватый оттенок, что особенно заметно у блондинов, — отмечает врач.
Так что неубранная листва поздней осенью может обернуться проблемами со здоровьем летом.
Кстати
В осенне-зимний период особенно остро встает вопрос, как бы одеться так, чтобы не замерзнуть и не заболеть. Отказ от шапки действительно может подорвать ваше здоровье, а вот ходить в мини-юбке вполне безопасно. О том, как лучше одеваться в холодное время года и какую часть тела утеплять в первую очередь, читай ЗДЕСЬ.