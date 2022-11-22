Конец ноября — переходный этап между осенью и зимой. Пожухлая листва то и дело покрывается тонким слоем изморози. Между жителями больших городов обычно разгораются дискуссии на тему того, стоит ли убирать и вывозить листья. Одни считают, что они перегниют и станут отличным удобрением для почвы (а значит, деревья и кустарники будут только лучше расти), другие уверены, что прелая листва создает на улицах только лишнюю грязь.

А как лучше с точки зрения здоровья горожан? Объясняет доктор биологических наук Анча Баранова.