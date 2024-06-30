Он не так прост: авокадо может привести к необратимому повреждению нервов

Авокадо не теряет популярности уже несколько лет подряд. И если раньше продукт принадлежал к числу экзотических, сейчас купить его можно практически в любом супермаркете.
У авокадо множество полезных свойств. В нем много жирных кислот и антиоксидантов. Но и свои недостатки у продукта имеются. Авокадо еще в 1998 году внесли в Книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал, худеющим с этим плодом стоит быть осторожнее.
Однако есть еще одна опасность, связанная с авокадо. Речь идет о повреждении, которое возникает, когда кто-то разрезает авокадо ножом, держа его в одной руке, или когда кончиком ножа пытаются вынуть косточку плода.
Хирурги прозвали травмы этого типа «рука авокадо». Одно неловкое движение — и можно полоснуть лезвием по руке, а то и полностью отрезать палец.
Статистика
Хирург Эрик Вагнер признается, что неоднократно лечил людей, которые ненароком отрезали пальцы, когда пытались приготовить блюдо с авокадо. В 2020 году он вместе с коллегами даже опубликовал
Оказалось, что в период с 1998 по 2017 год более 50 000 американцев обратились в отделение неотложной помощи с ножевыми травмами, связанными с авокадо. И таких инцидентов со временем становится все больше. В период с 2013 по 2017 год это число выросло до 27 059 случаев.
Другое
Последствия
Подобные травмы могут стать причиной серьезного, а порой и необратимого повреждения важных нервов, мышц, сухожилий и кровеносных сосудов.
По словам специалистов Университета здравоохранения штата Юта, вот еще несколько возможных последствий травмы «руки авокадо»:
неспособность сгибать пальцы;
потеря чувствительности;
невозможность сжать кулак;
проблемы с управлением рукой.
Как снизить риски
Как можно обезопасить себя? Лучше не режьте плод навесу. Положите авокадо на разделочную доску и аккуратно разрежьте пополам. Затем поверните плод и снова разрежьте вдоль косточки. Потом отложите нож и отделите четвертинки, чтобы аккуратно удалить косточку, пишет издание
Еще один важный момент: будьте особенно осторожны, если решили взяться за готовку в нетрезвом виде. По возможности лучше вообще не брать нож в руки после горячительных напитков.
Кстати
На даче тоже легко получить много травм. И порезаться можно, и ушиб заработать, и укус от дикого зверя или насекомого… Что делать, если вы или кто-то из ваших домашних пострадал во время дачного отдыха? Ответ на этот вопрос можно узнать ЗДЕСЬ.