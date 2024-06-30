Он не так прост: авокадо может привести к необратимому повреждению нервов

У авокадо множество полезных свойств. В нем много жирных кислот и антиоксидантов. Но и свои недостатки у продукта имеются. Авокадо еще в 1998 году внесли в Книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал, худеющим с этим плодом стоит быть осторожнее.