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Он не так прост: авокадо может привести к необратимому повреждению нервов

Врачи предупреждают: бдительность и осторожность никогда не повредят. Даже если речь идет о таком полезном продукте, как авокадо.

30 июня 20243
Польза и вред авокадо
Источник:
unsplash.com

Авокадо не теряет популярности уже несколько лет подряд. И если раньше продукт принадлежал к числу экзотических, сейчас купить его можно практически в любом супермаркете.

У авокадо множество полезных свойств. В нем много жирных кислот и антиоксидантов. Но и свои недостатки у продукта имеются. Авокадо еще в 1998 году внесли в Книгу рекордов как наиболее калорийный плод. На 100 г продукта приходится 212 ккал, худеющим с этим плодом стоит быть осторожнее.

Однако есть еще одна опасность, связанная с авокадо. Речь идет о повреждении, которое возникает, когда кто-то разрезает авокадо ножом, держа его в одной руке, или когда кончиком ножа пытаются вынуть косточку плода.

Хирурги прозвали травмы этого типа «рука авокадо». Одно неловкое движение — и можно полоснуть лезвием по руке, а то и полностью отрезать палец.

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Статистика

Хирург Эрик Вагнер признается, что неоднократно лечил людей, которые ненароком отрезали пальцы, когда пытались приготовить блюдо с авокадо. В 2020 году он вместе с коллегами даже опубликовал исследование, в котором был описан уровень травматизма.

Оказалось, что в период с 1998 по 2017 год более 50 000 американцев обратились в отделение неотложной помощи с ножевыми травмами, связанными с авокадо. И таких инцидентов со временем становится все больше. В период с 2013 по 2017 год это число выросло до 27 059 случаев.

Другое исследование 2020 года показало, что примерно одна из каждых 50 травм ножом вызвана разрезанием авокадо.

Последствия

Подобные травмы могут стать причиной серьезного, а порой и необратимого повреждения важных нервов, мышц, сухожилий и кровеносных сосудов.

По словам специалистов Университета здравоохранения штата Юта, вот еще несколько возможных последствий травмы «руки авокадо»:

  • неспособность сгибать пальцы;

  • потеря чувствительности;

  • невозможность сжать кулак;

  • проблемы с управлением рукой.

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Как снизить риски

Как можно обезопасить себя? Лучше не режьте плод навесу. Положите авокадо на разделочную доску и аккуратно разрежьте пополам. Затем поверните плод и снова разрежьте вдоль косточки. Потом отложите нож и отделите четвертинки, чтобы аккуратно удалить косточку, пишет издание Dayli Mail.

Еще один важный момент: будьте особенно осторожны, если решили взяться за готовку в нетрезвом виде. По возможности лучше вообще не брать нож в руки после горячительных напитков.

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Кстати

На даче тоже легко получить много травм. И порезаться можно, и ушиб заработать, и укус от дикого зверя или насекомого… Что делать, если вы или кто-то из ваших домашних пострадал во время дачного отдыха? Ответ на этот вопрос можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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