Однако нередко мы упускаем из виду один важный нюанс. Со стороны можно и не догадываться о том, какие ужасы могут твориться даже в обеспеченной семье. Идеальной жизни не бывает, и везение в одной области не гарантирует, что в остальных сферах человек не столкнется с какими-либо проблемами.