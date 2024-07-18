Каждый из нас обладает разными условиями и привилегиями. Кому-то повезло родиться в богатой семье, кто-то от природы получил привлекательную внешность и быстрый метаболизм, а кто-то имеет хорошую память и может без лишних усилий получить несколько высших образований.
Но что делать, если вам кажется, что конкретно вам похвастаться нечем? Как смириться с мыслью «Им все, а мне — ничего»? На этот вопрос в своем
Мир действительно несправедлив
Как отмечает эксперт, он достаточно часто в той или иной форме получает вопросы о несправедливости мира. Сложно отрицать, что тема эта действительно актуальна. Мир устроен так, что один человек рождается в бедной семье и вынужден бороться за существование, другой просто наследует состояние и может ни о чем не беспокоиться.
У людей действительно может быть очень разный старт в жизни, да и растем мы в разных условиях. Кто-то может обижаться на судьбу и думать, что ему не повезло.
Однако нередко мы упускаем из виду один важный нюанс. Со стороны можно и не догадываться о том, какие ужасы могут твориться даже в обеспеченной семье. Идеальной жизни не бывает, и везение в одной области не гарантирует, что в остальных сферах человек не столкнется с какими-либо проблемами.
Богатые тоже плачут
Поэтому, прежде чем грустить и мучиться от зависти, подумайте: так ли счастлив человек, который получил квартиру в наследство? А человек, чья фигура заставляет кусать вас локти, — правда ли он победил в генетической лотерее¸ а не достиг желаемого с помощью тренировок?
Вы всегда видите лишь одну сторону медали, внешнюю картинку. Залезть людям в голову и узнать все их тайны вы не можете.
Следите за собой
Если вас так сильно волнуют обстоятельства других людей, попробуйте сконцентрировать свое внимание на собственной жизни. Да, вы не получили все, о чем мечтали, сразу на блюдечке с голубой каемочкой. Но в ваших силах самостоятельно реализовать очень многое из того, о чем грезите.
Конечно, никто не говорит, что сделать это будет легко. Чтобы добиться желаемого, придется работать над собой, своей самооценкой, грамотно отстаивать свои личные границы. Придется прикладывать много усилий, смело пробовать новое, совершать ошибки и разбираться с их последствиями. Однако результат того стоит.
Нет никакого смысла постоянно мусолить в голове мысль о том, какой вы невезучий. Есть вещи, которые вы все равно не сможете изменить. Гораздо лучше обратить внимание на свои сильные стороны, на то, что вы умеете и любите делать, подчеркивает психолог.