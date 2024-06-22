Один длинный, два коротких: ходьба с разной длиной шага поможет быстро похудеть

На обменные процессы в организме влияют не только генетика и наличие клетчатки с белком в рационе, но и то, как именно вы прогуливаетесь. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Адама Гриммитта выяснили, что если гулять, меняя длину шага, то калорий можно потратить больше . Препринт исследования был опубликован на портале bioRxiv.org.