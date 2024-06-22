Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Один длинный, два коротких: ходьба с разной длиной шага поможет быстро похудеть

Долгие прогулки на свежем воздухе позитивно влияют не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Можно ли извлечь максимальную пользу из обычного моциона перед ужином?

22 июня 20241
Один длинный, два коротких: ходьба с разной длиной шага поможет быстро похудеть
Источник:

iStockphoto

На обменные процессы в организме влияют не только генетика и наличие клетчатки с белком в рационе, но и то, как именно вы прогуливаетесь. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Адама Гриммитта выяснили, что если гулять, меняя длину шага, то калорий можно потратить больше. Препринт исследования был опубликован на портале bioRxiv.org.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 18 добровольцев в возрасте около 24 лет. Средний вес участников составлял примерно 70 килограмм. Их попросили пять минут пройти по беговой дорожке, чтобы записать среднюю длину шага каждого из них.

Читайте также

В следующие пять минут эксперимента добровольцы изменяли длину шага: она отличалась от обычной на 5-10% как в большую, так и в меньшую сторону. Специальные датчики отслеживали, как при этом менялся расход энергии участников, по объему углекислого газа, который они выдыхали во время упражнения.

Выяснилось, что на каждый процент увеличения вариабельности шага люди начинали расходовать на 0,7% энергии больше. Ученые предполагают, что все дело в большем количестве задействованных мышц, ведь участникам нужно было оставаться устойчивыми и стабильными при изменении длины шага.

Читайте также

Как это может помочь

В статье отмечается, что выводы стоит взять на заметку пожилым людям, а также тем, кто страдает неврологическими заболеваниями, влияющими на походку, темп и длину шага. Если они вынуждены чередовать короткие и длинные шаги, им требуется больше калорий для обычной прогулки, то есть нужно вносить изменения в рацион.

Что касается всех остальных, можно попробовать поэкспериментировать с длиной шага, если вы пытаетесь избавиться от парочки лишних килограммов. Просто добавьте эту активность к своим обычным физическим нагрузкам.

Автор текста:Анжела Патракова
Материалы по теме
Статьи и новости