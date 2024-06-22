Один длинный, два коротких: ходьба с разной длиной шага поможет быстро похудеть

На обменные процессы в организме влияют не только генетика и наличие клетчатки с белком в рационе, но и то, как именно вы прогуливаетесь. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Адама Гриммитта выяснили, что если гулять, меняя длину шага, то калорий можно потратить больше. Препринт исследования был
Как проходил эксперимент
В исследовании участвовали 18 добровольцев в возрасте около 24 лет. Средний вес участников составлял примерно 70 килограмм. Их попросили пять минут пройти по беговой дорожке, чтобы записать среднюю длину шага каждого из них.
В следующие пять минут эксперимента добровольцы изменяли длину шага: она отличалась от обычной на 5-10% как в большую, так и в меньшую сторону. Специальные датчики отслеживали, как при этом менялся расход энергии участников, по объему углекислого газа, который они выдыхали во время упражнения.
Выяснилось, что на каждый процент увеличения вариабельности шага люди начинали расходовать на 0,7% энергии больше. Ученые предполагают, что все дело в большем количестве задействованных мышц, ведь участникам нужно было оставаться устойчивыми и стабильными при изменении длины шага.
Как это может помочь
В статье отмечается, что выводы стоит взять на заметку пожилым людям, а также тем, кто страдает неврологическими заболеваниями, влияющими на походку, темп и длину шага. Если они вынуждены чередовать короткие и длинные шаги, им требуется больше калорий для обычной прогулки, то есть нужно вносить изменения в рацион.
Что касается всех остальных, можно попробовать поэкспериментировать с длиной шага, если вы пытаетесь избавиться от парочки лишних килограммов. Просто добавьте эту активность к своим обычным физическим нагрузкам.