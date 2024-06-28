О чем говорят собаки: ученые смогли расшифровать лай и рычание с помощью ИИ

Владельцы собак подтвердят: братья наши меньшие как будто все понимают, только сказать по-человечески ничего не могут. А теперь представьте, что можете понять речь своего любимца и выяснить, чего он хочет. Кажется, благодаря современным технологиям мы все ближе к этому.