Как уличить супруга в измене? По словам клинического психолога Дениса Долгова, подписчики его телеграм-канала часто просят рассказать о признаках измены. Однако специалист считает, что стараться выяснить, есть ли у мужа роман на стороне, имеет смысл только в одном случае — когда у супругов заключен брачный контракт, где прописана имущественная ответственность в случае измены. Во всех остальных моментах развивать активную детективную деятельность не имеет смысла.
— В отношениях ключевое — это доверие. Если оно есть, выискивать признаки измены никому не придет в голову. Если его нет, надо разбираться, куда оно исчезло и можно ли его вернуть, — напомнил психолог.
Итак, почему не надо искать признаки измены? Денис Долгов
1. При желании поможет даже простейшая конспирация
Как объяснил психолог, если у вашей второй половинки есть элементарные мыслительные способности, выявить измену сложно. Даже простейшая конспирация поможет скрыть все признаки от вашего внимания.
А если уже признаки, что называется, налицо, значит, ваш партнер либо не особо умен, либо в целом не дорожит вашими отношениями, поэтому не считает нужным утруждать себя и что-то скрывать.
— В обоих случаях имеет смысл задуматься о необходимости наличия такого персонажа в вашей жизни, — считает психолог.
2. Патологическая ревность или кризис доверия
Если же никаких явных признаков измены нет, но вас все равно терзают сомнения и есть желание докопаться до истины, это может говорить о двух вещах:
о том, что у вас нечто похожее на патологическую ревность;
о глубоком кризисе доверия в отношениях.
— В первом случае вам к психологу, а то и к психиатру. Во втором — надо либо работать над отношениями, возможно с привлечением семейного психолога, либо разводиться. Без доверия никаких здоровых отношений не построишь, — говорит Денис Долгов.
«Не усердствуйте в поисках!»
Специалист объяснил, что глубокое недоверие в отношениях, когда ты подозреваешь партнера в измене фактически по любом поводу и без всяких доказательств, это серьезный повод задуматься — а есть ли смысл продолжать такие отношения?
Поэтому если все идет хорошо, Денис Долгов советует не пытаться изо всех сил найти то, чего, скорее всего, и нет на самом деле.
— Просто наслаждайтесь. А то вдруг что-нибудь найдете. Иногда счастливое неведение лучше и экологичнее, чем горькая и болезненная правда. Но выбор, конечно, за вами, — заключил эксперт.
Но признаки все-таки есть
Абсолютным доказательством измены может считаться, наверное, только явка с повинной или если человека застали на «месте преступления». Однако некоторые видят доказательства и в других вещах — например, в запахе чужих духов, в желании принять душ сразу после возвращения домой, в опоздании на полчаса с работы, в том, что человек подолгу сидит в телефоне и слишком часто получает какие-то сообщения.
По мнению американского психолога Дэниела Акона, изменники действительно ведут себя особенным образом. Так, психолог уверен, что как только партнер начнет вам изменять, он начнет и вас подозревать в изменах, хотя никакого повода и не будет. Причем некоторые воспринимают этот внезапный интерес к каждой минуте его жизни как показатель сильной любви — ведь вашей половинке так важно знать весь распорядок дня «от и до». Но, по мнению специалиста, на самом деле о любви здесь не может быть и речи.
Психолог, сексолог Олеся Лупак тоже называла 5 косвенных признаков, что вам изменяют. Однако посоветовала не делать поспешных выводов только по одному из них — как правило, об изменах стоит говорить, если замечаете 4 или все 5 признаков. А они следующие:
Режим «Отелло». Это примерно то же, о чем говорил Дэниел Акон. То есть вас внезапно начинают обвинять в изменах на ровном месте.
Забота о внешности. Партнер начинает вдруг слишком тщательно следить за своей внешностью — больше, чем обычно, ухаживает за собой, покупает новую одежду, меняет стрижку, цвет волос и так далее.
Сексуальная «усталость». Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный.
Ночевки у друга. Например, психолог привела в пример такой реальный случай. Перед тем как жена поймала мужа на измене, он вечерами намеренно выводил ее на эмоции и конфликты, чтобы демонстративно хлопнуть дверью и уйти «ночевать к другу», «на другую квартиру», «просто покататься по городу». По факту же он провоцировал ссоры лишь для того, чтобы уйти к любовнице.
Внезапные подарки. Партнер неожиданно начинает вам дарить подарки просто так, без всякого повода. Особенно если он делает это не на фоне всеобщей романтики в отношениях, а при наличии других перечисленных признаков измены.
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