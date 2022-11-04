— В отношениях ключевое — это доверие. Если оно есть, выискивать признаки измены никому не придет в голову. Если его нет, надо разбираться, куда оно исчезло и можно ли его вернуть , — напомнил психолог.

Итак, почему не надо искать признаки измены? Денис Долгов назвал две основные причины.

1. При желании поможет даже простейшая конспирация

Как объяснил психолог, если у вашей второй половинки есть элементарные мыслительные способности, выявить измену сложно. Даже простейшая конспирация поможет скрыть все признаки от вашего внимания.

А если уже признаки, что называется, налицо, значит, ваш партнер либо не особо умен, либо в целом не дорожит вашими отношениями, поэтому не считает нужным утруждать себя и что-то скрывать.

— В обоих случаях имеет смысл задуматься о необходимости наличия такого персонажа в вашей жизни, — считает психолог.

2. Патологическая ревность или кризис доверия

Если же никаких явных признаков измены нет, но вас все равно терзают сомнения и есть желание докопаться до истины, это может говорить о двух вещах:

о том, что у вас нечто похожее на патологическую ревность;

о глубоком кризисе доверия в отношениях.