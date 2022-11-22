Нейропсихолог Науменко наглядно показала, что в детских рисунках должно насторожить взрослых

В воспитании ребенка важна каждая мелочь — например, надо обращать внимание на то, что рисует малыш на бумаге или в раскраске. В своих художествах он невольно выражает свои настоящие эмоции и чувства — то, о чем, возможно, боится рассказать взрослым, и то, что его очень тревожит.
Почему надо быть внимательными к рисункам детей, и на какие элементы в них взрослым надо обращать особенное внимание? Объясняет нейропсихолог.
педагог-психолог МБОУ ОЦ «Аист», практикующий нейропсихолог
Случай из практики
— Ребенку, с которым я работала, ставили задержку психического развития, он учился в коррекционной школе. Семья очень переживала за мальчика, мама с папой проявляли отзывчивость, были милыми и внимательными, — рассказывает нейропсихолог Елена Науменко.
Во время работы с психологом мальчику предложили пройти тест «Кактус» — рисунок получился необычным. Ребенок изобразил цветок густого бордового цвета с огромными черными иголками. В объяснении ребенок отметил, что этот кактус дикий, не домашний, живет один в пустыне.
Такой рисунок заставил психолога еще раз пообщаться с родителями мальчика. Когда начали разбираться, выяснилось, что мама и папа ведут себя агрессивно по отношению к ребенку, изредка даже физически наказывают его.
— Так что после применения такой проективной методики в работе с ребенком у педагога буквально открылись глаза на семью, на то, что надо обратить внимание на отношение к мальчику дома, — поясняет Елена Науменко.
Рисунок как тест
Проективные методики активно используются в качестве психодиагностики — как детей, так и взрослых. Один из самых известных — тест чернильных пятен Роршаха, в которых люди видят что-то свое.
Также одни из самых известных проективных методик — «Дом, дерево, человек..», «Семья» и «Кактус», которые помогают оценить взаимоотношения человека с окружающими.
— Проективные методики — это хороший способ выражения того, что происходит у человека внутри, — поясняет Елена Науменко. — Иногда взрослые или дети-подростки отказываются рисовать, говорят, что не умеют. Но стоит им только взять простой карандаш и начать рисовать, то они входят во вкус, и невольно заглядывают внутрь себя, выражают свои эмоции, страхи и чувства.
Эксперт отмечает, что дети, которые по каким-то причинам не могут говорить или имеют психологические особенности, очень часто используют рисунки для того, чтобы проявить эмоции, выразить то, что их беспокоит, происходит внутри.
— Я работала с мальчиком с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), который испытывал проблемы с учебой — он ничего не хотел делать на уроках, не занимался, — рассказывает Елена Науменко. — Оказалось, что ребенку очень помогает включиться в процесс именно рисование. Теперь мама дает ему блокнот в машине, он рисует и потом идет на уроки и совершенно спокойно и охотно начинает заниматься. Привычку рисовать просто перевели в удобное русло, и выработался режимный момент.
Тест «кактус»
— Ко мне за помощью пришла семья с просьбой разобраться, почему ребенок ни с кем не дружит. В процессе общения был задан вопрос — как обстоят дела в семье? Мама призналась, что ребенок обделен любовью и заботой, — рассказывает Елена Науменко. — Мы провели с мальчиком рисуночный тест «Кактус» — предложили ему нарисовать свою семью. И в результате получился вот такой рисунок. Мальчик нарисовал кактус, очерченный в квадрат — это означает, что он воспринимает себя отделенным от всех окружающих, закрытым от всех, кто рядом.
На что смотреть в рисунке ребенка
— В первую очередь, надо понять, какой цвет использует ребенок для рисования, — рассказывает нейропсихолог. — Если у ребенка есть скрытая агрессия, он зол, то в его рисунке будут преобладать красный, желтый, черный, коричневый цвета. Надо обращать внимание на то, какой карандаш выбирает ребенок, даже если он просто разукрашивает картинку. И смотреть на нажим — если ребенок жирно рисует, нажимает на красный или черный карандаш, чиркает, возможно, его что-то беспокоит, что-то случилось, он тревожится. Через рисование он это проживает, даже если не говорит вслух. В свою очередь, слабый нажим говорит о неуверенности ребенка в чем-то.
Важно смотреть, что именно ребенок рисует, отмечает психолог.
— Обратите внимание, как именно изображает себя ребенок, если рисует семью — крупно или мелко, в углу рисунка или в середине, оторваны у него ножки от земли или есть что-то вроде опоры — линия, например, — говорит Елена Науменко. — Также важно, какие еще фигуры на рисунке изобразил ребенок, — например, животное (агрессивное оно или улыбающееся).
— Если на рисунке преобладают какие-то углы, либо заостренные треугольники, это тоже может говорить о скрытой в ребенке агрессии, — отмечает Елена Науменко. — Важно куда они направлены — вверх или вниз, может, на себя.
Через рисунок можно многое узнать о ребенке, и поэтому надо обращать на это внимание.
Тест «Семья»
— Этот рисунок в рамках популярного теста «Семья» нарисовал мальчик, с которым мы работали. Его мама попросила помочь разобраться, почему ребенок боится отвечать на уроках, очень скромный и стеснительный, — поясняет Елена Науменко. — Мальчику предложили изобразить свою семью. Как видно — картинка довольно позитивная, зеленый и синий цвета, все вроде бы спокойно. Но если присмотреться — мальчик стоит чуть вдали от своей семьи, отстранен. Оказалось, мама и папа у ребенка довольно авторитарные люди — папа военный, мама — медик, и с ними мальчику было непросто. Это недопонимание мы смогли устранить.
— Этот же мальчик нарисовал второй рисунок — сам, по своему желанию, — рассказывает Елена Науменко. — Ребенок просто рассказывал, как прошел его день, и рисовал. По рисунку видно, что мальчик расстроен — он использовал красную и черную ручку. Видно, что дом — это не совсем дом, а скорее изображение лица. Что тоже говорит о явных проблемах у ребенка. После беседы оказалось, с мальчиком в игре грубо обошлись одноклассники, он себя не мог защитить и никому не мог рассказать об этом — ни маме, ни учителю. И вот эта скрытая агрессия и вылилась в рисунке.
Без лица
— В рисунке ребенка, если он рисует семью, стоит обращать внимание не только на то, как ребенок рисует маму и папу — если на отдалении, то явно в отношениях есть какие-то трудности, но и на то, как члены семьи выглядят, — объясняет психофизиолог Елена Науменко. — Однажды девочка, с которой мы работали, нарисовала семью в очень спокойных и позитивных цветах, в красивых нарядах. Вроде бы рисунок не вызывал никаких подозрений. Но вглядитесь в него — и она, и мама, и папа изображены без лиц. На другом рисунке девочки у мамы была улыбка на лице, а папа выглядел довольно печальным.
Семья при этом вполне благополучная — у мамы и папы «синдром отличника», девочка — тоже хорошо учится, занимается балетом, и — с повышенным уровнем тревожности. Семья пришла к психологу с запросом помочь наладить отношения в семье.
Выяснили, что папа очень много работает, часто в командировках, устает. Девочка все время с мамой, а она склонна к завышенным требованиям, требует от ребенка результатов.
Психолог поработала с родителями, побеседовала с мамой, в итоге в семье отношения начали налаживаться — девочка рассказала, что ездила с папой гулять, кататься с горки, и чувствует себя намного лучше.
Это — аномалия
А этот рисунок нарисовала девочка, которой психиатры ставят диагноз «шизофрения» под вопросом.
— В жизни ребенок не воспринимает родителей, умело ими манипулирует. На рисунке видно, что девочка изображает себя в образе человека — в платье, с волосами, а маму и папу — в очень странном обличии. При этом девочка хорошо рисует, — обращает внимание нейропсихолог.
Разговаривайте с ребенком
Психолог обращает внимание, что после того, как ребенок что-то нарисовал, надо пообщаться с ним, задать вопросы.
— Всегда нужно разговаривать — спрашивать, что ты нарисовал, почему именно это, обсуждать все маленькие линии и дополнения, тогда рисунок поможет «увидеть» все, что происходит с ребенком, — отмечает нейропсихолог.