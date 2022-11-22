Нейропсихолог Науменко наглядно показала, что в детских рисунках должно насторожить взрослых

Рисунок как тест

Проективные методики активно используются в качестве психодиагностики — как детей, так и взрослых. Один из самых известных — тест чернильных пятен Роршаха, в которых люди видят что-то свое.

Также одни из самых известных проективных методик — «Дом, дерево, человек..», «Семья» и «Кактус», которые помогают оценить взаимоотношения человека с окружающими.

— Проективные методики — это хороший способ выражения того, что происходит у человека внутри, — поясняет Елена Науменко. — Иногда взрослые или дети-подростки отказываются рисовать, говорят, что не умеют. Но стоит им только взять простой карандаш и начать рисовать, то они входят во вкус, и невольно заглядывают внутрь себя, выражают свои эмоции, страхи и чувства.

Эксперт отмечает, что дети, которые по каким-то причинам не могут говорить или имеют психологические особенности, очень часто используют рисунки для того, чтобы проявить эмоции, выразить то, что их беспокоит, происходит внутри.

— Я работала с мальчиком с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), который испытывал проблемы с учебой — он ничего не хотел делать на уроках, не занимался, — рассказывает Елена Науменко. — Оказалось, что ребенку очень помогает включиться в процесс именно рисование. Теперь мама дает ему блокнот в машине, он рисует и потом идет на уроки и совершенно спокойно и охотно начинает заниматься. Привычку рисовать просто перевели в удобное русло, и выработался режимный момент.