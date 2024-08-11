Не выбрасывайте проросшую картошку: лайфхак, который поможет вырастить урожай дома

Один из самых распространенных продуктов, который наверняка растет у вас на даче, — это картофель. Многие сталкиваются с такой проблемой: старая картошка, которая уже давно хранится в холодильнике или ящике, вдруг начинает прорастать. Эксперты по садоводству
Как вырастить саженец из проросшей картошки
Отрежьте от картофеля те части, где есть ростки и глазки.
Разрежьте их на части, убедившись, что на каждой есть по крайней мере один или два глазка.
Потом поместите части картофеля в горшок с землей.
Ухаживайте и поливайте также, как вы это делаете с картошкой в огороде.
Уже через неделю можно увидеть первый результат: из земли покажутся ростки!
«Выберите солнечное место в вашем саду с хорошо дренированной почвой. Проросший картофель нужно посадить именно туда», — говорят эксперты.
Кстати, если у вас есть возможность, то вырастить картошку можно и дома. Некоторые садоводы любят экспериментировать — используют большие горшки и коробки.
Как вырастить картошку дома
Для этой цели можно использовать либо семенной картофель, либо урожай со своего огорода.
Для начала картофель выкладываем в плоскую коробку. Вверх должна смотреть та сторона, где больше глазков. После нужно поместить коробку в прохладное место (10–12°), чтобы картофель пророс. На это уйдет примерно месяц.
«После этого выберите три самых крупных ростка (к этому моменту они должны достигать в высоту 1,5–2 см). Остальное нужно обрезать, чтобы картофель не вырос мелким», —
Важно также правильно выбрать тару. Можно использовать горшки, пластиковые или деревянные ящики, старые ведра или плотные полиэтиленовые пакеты большого объема. Емкость должна быть глубокой с дренажными отверстиями на дне. Перед посадкой тару хорошо вымойте с мылом.
Для посадки лучше всего использовать готовый питательный грунт. На дно тары следует насыпать керамзит или любой другой дренаж слоем не менее 8 см. Саму емкость необходимо заполнить субстратом и хорошо полить.
В грунте проделывают углубление 8–10 см и размещают в нем картофель ростками вверх. Сверху закройте клубни землей и хорошо полейте.
Еще несколько важных моментов:
поливают картофель по мере высыхания грунта (приблизительно 1 раз в неделю);
землю необходимо разрыхлять на следующий день после полива;
за две недели до сбора урожая полив прекращают, чтобы корнеплоды не получились водянистыми;
в период бутонизации картофель надо подкармливать сульфатом калия, а во время цветения — суперфосфатом или любым удобрением, где есть калий и фосфор.
Если все правильно сделать, то картофель будет расти в квартире даже зимой! Главное — своевременный уход и соблюдение полива.