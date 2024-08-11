Не выбрасывайте проросшую картошку: лайфхак, который поможет вырастить урожай дома

Один из самых распространенных продуктов, который наверняка растет у вас на даче, — это картофель. Многие сталкиваются с такой проблемой: старая картошка, которая уже давно хранится в холодильнике или ящике, вдруг начинает прорастать. Эксперты по садоводству заверяют : ее можно использовать для выращивания нового саженца. Это не только сэкономит ваши деньги, но еще и уменьшит количество пищевых отходов, что немаловажно для экологии.