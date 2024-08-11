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Не выбрасывайте проросшую картошку: лайфхак, который поможет вырастить урожай дома

Обычно старую и проросшую картошку мы просто выбрасываем: блюда из нее вряд ли получатся вкусными. Эксперт настоятельно рекомендует так не делать, ведь из нее может легко получиться отличная основа для саженца.

11 августа 2024Обсудить
Не выбрасывайте проросшую картошку: лайфхак, который поможет вырастить урожай дома
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iStockphoto

Один из самых распространенных продуктов, который наверняка растет у вас на даче, — это картофель. Многие сталкиваются с такой проблемой: старая картошка, которая уже давно хранится в холодильнике или ящике, вдруг начинает прорастать. Эксперты по садоводству заверяют: ее можно использовать для выращивания нового саженца. Это не только сэкономит ваши деньги, но еще и уменьшит количество пищевых отходов, что немаловажно для экологии.

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Как вырастить саженец из проросшей картошки

  1. Отрежьте от картофеля те части, где есть ростки и глазки.

  2. Разрежьте их на части, убедившись, что на каждой есть по крайней мере один или два глазка.

  3. Потом поместите части картофеля в горшок с землей.

  4. Ухаживайте и поливайте также, как вы это делаете с картошкой в огороде.

  5. Уже через неделю можно увидеть первый результат: из земли покажутся ростки!

«Выберите солнечное место в вашем саду с хорошо дренированной почвой. Проросший картофель нужно посадить именно туда», — говорят эксперты.

Кстати, если у вас есть возможность, то вырастить картошку можно и дома. Некоторые садоводы любят экспериментировать — используют большие горшки и коробки.

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Как вырастить картошку дома

Для этой цели можно использовать либо семенной картофель, либо урожай со своего огорода.

Для начала картофель выкладываем в плоскую коробку. Вверх должна смотреть та сторона, где больше глазков. После нужно поместить коробку в прохладное место (10–12°), чтобы картофель пророс. На это уйдет примерно месяц.

«После этого выберите три самых крупных ростка (к этому моменту они должны достигать в высоту 1,5–2 см). Остальное нужно обрезать, чтобы картофель не вырос мелким», — делится в своем блоге садовод-любитель Игорь.

Важно также правильно выбрать тару. Можно использовать горшки, пластиковые или деревянные ящики, старые ведра или плотные полиэтиленовые пакеты большого объема. Емкость должна быть глубокой с дренажными отверстиями на дне. Перед посадкой тару хорошо вымойте с мылом.

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Для посадки лучше всего использовать готовый питательный грунт. На дно тары следует насыпать керамзит или любой другой дренаж слоем не менее 8 см. Саму емкость необходимо заполнить субстратом и хорошо полить.

В грунте проделывают углубление 8–10 см и размещают в нем картофель ростками вверх. Сверху закройте клубни землей и хорошо полейте.

Еще несколько важных моментов:

  • поливают картофель по мере высыхания грунта (приблизительно 1 раз в неделю);

  • землю необходимо разрыхлять на следующий день после полива;

  • за две недели до сбора урожая полив прекращают, чтобы корнеплоды не получились водянистыми;

  • в период бутонизации картофель надо подкармливать сульфатом калия, а во время цветения — суперфосфатом или любым удобрением, где есть калий и фосфор.

Если все правильно сделать, то картофель будет расти в квартире даже зимой! Главное — своевременный уход и соблюдение полива.

Автор текста:Софья Хромова
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