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Где на самом деле нужно хранить картофель — раньше это место было под запретом

Эта хитрость поможет сохранить корнеплод свежим на срок до шести месяцев без прорастания и потери влаги.

20 марта 20241
диета
Источник:
unsplash

Картофель в нашей стране любят: стоит недорого, сытный, приготовить из него можно множество разных блюд, от пюре до драников. Одна беда: если картошку неправильно хранить, она может сморщиться, прорасти и позеленеть. Есть такой корнеплод уже не стоит.

Мало кто выкладывает картофель на нижнюю полку холодильника. Однако эксперты выяснили: именно такой способ позволяет сохранить продукт на полгода. До этого было принято думать, что держать картофель в холодильнике опасно: мол, в холоде в клубнях вырабатывается акриламид.

Акриламид — химическое вещество, которое образуется в крахмалистых продуктах. Ученые выяснили, что акриламид может повысить риск развития рака. Кстати, именно из-за акриламида некоторые врачи советуют вымачивать картофель перед тем, как пожарить.

Однако последние исследования показали: на самом деле хранение картошки в холодильнике не увеличивает потенциал этого опасного соединения, пишет издание Express.

Алексей Кабанов
Правильное питание

Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант

Картошка не так уж и плоха

Есть мнение, что все овощи полезны, но только не картошка. На самом деле не стоит недооценивать ее полезные свойства. Как отмечает диетолог Алексей Кабанов, картофель — это растительный продукт, в нем много калия, который помогает нормальной работе сердечно-сосудистой системы. А еще в этом овоще есть щелочь, поддерживающая кислотно-щелочной баланс.

Также картофель — отличный источник хлорогеновой кислоты, которая есть также и в популярном в последнее время зеленом кофе.

Так что, если не хотите, чтобы картошка навредила вашему здоровью, достаточно не забывать о чувстве меры. 100-200 граммов овоща в день не принесут вам вреда.

А если вы хотите похудеть, то в первую очередь необходимо ориентироваться на общую калорийность вашего рациона. Порцию картофеля легко можно вписать в свое меню так, чтобы не набрать лишних килограммов.

Самый полезный вариант приготовления картошки — просто сварить ее. Полезно будет добавить немного свежей зелени. Если хотите добавить масла, то лучше использовать растительное — оливковое или подсолнечное.

Состав картофеля

В 100 г продукта содержится:

  • белки — 2,05 г;

  • жиры — 0,09 г;

  • углеводы — 17,49 г.

    Энергетическая ценность — 77 калорий.

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Кстати

Есть подпортившийся картофель врачи уже не рекомендуют. В таком виде овощ может стать причиной серьезного отравления. О том, по каким признакам можно распознать картошку, способную отравить вас, читайте ЗДЕСЬ.

Впрочем, если забыть о чувстве меры и есть картофель в слишком больших количествах каждый день, можно погубить свое здоровье. Подробнее на эту тему ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Правильное питание