Есть мнение, что все овощи полезны, но только не картошка. На самом деле не стоит недооценивать ее полезные свойства. Как отмечает диетолог Алексей Кабанов, картофель — это растительный продукт, в нем много калия, который помогает нормальной работе сердечно-сосудистой системы. А еще в этом овоще есть щелочь, поддерживающая кислотно-щелочной баланс.