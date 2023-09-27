Врач Парецкая объяснила, почему можно умереть из-за газа, который выделяет гнилая картошка

Известны случаи, когда погибали целые семьи в подвалах с картошкой. Они поочередно спускались в подпол, где был минимум кислорода, замкнутое пространство и неизвестно какой свежести овощи.

Люди начинали задыхаться, теряли сознание и умирали. Причем они искренне не понимали, почему им резко становилось плохо, поэтому не торопились подняться наверх.