Не видел даже в очках: в Самаре врачи вернули зрение мужчине с экстремальной дальнозоркостью

Молодой человек обратился в больницу Т.И. Ерошевского с высокой степенью врожденной дальнозоркости (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий), что сильно ограничивало его способность видеть как на дальние, так и на близкие расстояния без помощи очков.