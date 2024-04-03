Не видел даже в очках: в Самаре врачи вернули зрение мужчине с экстремальной дальнозоркостью

Врачи в Самаре кардинально улучшили зрение пациента — с 2% до 100%, используя передовое оборудование.
Молодой человек обратился в больницу Т.И. Ерошевского с высокой степенью врожденной дальнозоркости (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий), что сильно ограничивало его способность видеть как на дальние, так и на близкие расстояния без помощи очков.
После проведения тщательного исследования глазных структур специалисты выявили врожденную аномалию рефракции глаз — преломляющей способности.
Операция за 15 минут
Медиками было принято решение о замене естественных хрусталиков пациента на искусственные с использованием нового современного оборудования, которое позволяет проводить такие операции за один этап.
Операция на обоих глазах была выполнена без швов с минимальным временным интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась всего 15 минут, все манипуляции выполнялись через один микроразрез шириной 2 мм.
«Это уменьшает травматичность и сокращает реабилитационный период», — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии Степан Туровский,
Уже на следующий день после операции пациент достиг максимальной остроты зрения, причем без необходимости использования дополнительных средств коррекции.
По ОМС
Операция была выполнена с использованием передовых оптических систем, включая фемтосекундный лазер и систему дополненной реальности. Фемтосекундный лазер позволяет делать надрезы на хрусталике без контакта с глазом, а система дополненной реальности обеспечивает микронную точность при имплантации линзы.
Сейчас пациент выписан и будет находиться под наблюдением офтальмологов в течение трех месяцев. Эксимер-лазерная коррекция и фемтосекундная коррекция в областной офтальмологической больнице провели ему по ОМС и программе высокотехнологичной медицинской помощи.
Ранее врач-офтальмолог рассказала, что иногда на проблемы с остротой зрения могут указывать не только очевидные проявления вроде размытости картинки мира, но и не самые явные признаки: помутнение в глазах, искры или мушки.
Наименее очевидным признаком снижения зрения могут быть регулярные головные боли, особенно если они проявляются после продолжительных зрительных нагрузок. Это может говорить о том, что зрению требуется коррекция.