(Не)руководство к действию: 7 способов скрыть измену

«Измена — одно из самых болезненных переживаний в браке, серьезное предательство, — говорит клинический психолог Барбара Гринберг. — Тем не менее люди часто переходят черту и формируют связи вне постоянных отношений».
Не так давно психологи провели ряд исследований, чтобы понять, как люди стараются скрыть поведение, которое может стоить им брака. В общей сложности они насчитали 53 момента, которые объединили в большие паттерны. Вот ключевые моменты.
Игра в прятки
Это самое популярное поведение. В него входит встреча с любовником или любовницей далеко от дома или работы, в тех местах, где изменника никто не знает. Часто при этом человек интересуется, где точно партнер будет проводить день, чтобы не попасться на глаза. При этом он придумывает максимально правдоподобные причины своего отсутствия.
Контроль гаджетов
«Цифровые» доказательства измены могут попасться на глаза в любой момент. Человек, который «пошел налево», старается удалять сообщения и со смартфона и с компьютера, очень бдителен в соцсетях, а также просит не звонить ему и не писать сообщения в определенное время. Дома же он чаще держит мобильник в беззвучном режиме.
Попытка вести себя как обычно
Это, кстати, не так-то просто: не менять своего отношения к постоянному партнеру, не пренебрегать им и вести себя как обычно. Кстати, на этом многие и прокалываются: они так стараются вести себя как обычно, что переходят к следующему пункту, а это…
Проявление интереса
Это, кстати, звоночек для многих женщин. Как только мужчина покупает без повода подарки, общается с непривычной теплотой, старается быть щедрым, активничает в постели, как в конфетно-букетный период отношений, они начинают думать, что он пытается так загладить свою вину и что-то скрыть. Часто они правы.
Второй смартфон
Опытные гуляки имеют два телефона: один, который всегда под рукой, этот номер знают жена, дети, начальство, друзья, родители. Второй же номер — только для «параллельных» отношений.
Кстати, еще один паттерн — это желание запаролить все смартфоны, компьютер, другие гаджеты, чтобы ни у кого внезапно не появилось желание проверить мессенджеры.
Друг как прикрытие
Изменники часто используют приятелей. Говорят, что сейчас им срочно надо к другу или подруге, потому что (тут может быть любая причина от «ее бросил муж» до «он проколол колесо на трассе). При этом не всегда тот самый друг знает о том, что у вашего партнера есть новый роман. Особо безбашенные вообще знакомят параллельного партнера с мужем или женой — представляют коллегой или старым знакомым.
Новое хобби
Это один из аргументов, которым можно оправдать свое отсутствие дома в привычное время. Это, конечно, опасно: вдруг вторая половинка потребует продемонстрировать результаты увлечения или захочет присоединиться. Поэтому чаще встречи маскируют под срочный вызов на работу.
«Важно отметить, что не все люди, вовлеченные в измену, используют эти стратегии, — подчеркивает Барбара Гринберг. — Тем не менее более 70% опрошенных признались, что применяют большую часть из этого. Кроме того, участники, набравшие высокие баллы по макиавеллизму (межличностное манипулирование, отсутствие эмпатии, сосредоточенность на себе и безразличие к морали), с большей вероятностью использовали эти стратегии».