(Не)руководство к действию: 7 способов скрыть измену

Изменники часто используют приятелей. Говорят, что сейчас им срочно надо к другу или подруге, потому что (тут может быть любая причина от «ее бросил муж» до «он проколол колесо на трассе). При этом не всегда тот самый друг знает о том, что у вашего партнера есть новый роман. Особо безбашенные вообще знакомят параллельного партнера с мужем или женой — представляют коллегой или старым знакомым.