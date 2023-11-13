Не кормите ими своего мужчину: 9 продуктов, которые убивают желание близости

Влечение и готовность мужчины на подвиги с любимой могут зависеть от многих причин, и среди них уровень гормона тестостерона, мужские болезни, психологические проблемы, стресс. Однако определенные продукты тоже могут влиять на сексуальную жизнь — повышать ее качество или, наоборот, убивать всякое желание интимной близости и даже снижать эрекцию.
Хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Много соленых продуктов. Избыток соли в питании может приводить к образованию тромбов в сосудах, повышать давление и уменьшать концентрацию основного мужского гормона тестостерона. Избыток соли есть также в консервах, которые многие используют при приготовлении блюд или употребляют просто как закуску.
Пиво. В этом слабоалкогольном напитке есть фитоэстрогены (растительный аналог женского гормона), которые плохо сказываются на половом влечении. Кроме того, злоупотребление пивом, как напоминает врач, — прямой путь к висцеральному ожирению.
Много сладостей. Избыток сахара в рационе воздействует на выработку гормона инсулина, убивает собственный тестостерон у мужчины и откладывается сразу в висцеральный жир.
Жирные продукты, в которых много холестерина. Они могут плохо сказываться на состоянии сосудов.
Кофеин в больших количествах. Он снижает уровень свободного тестостерона. Стоит помнить, что кофеин есть не только в кофе, но также в чае и энергетиках.
Соя в большом количестве. Она, как и пиво, содержит фитоэстрогены и снижает уровень тестостерона.
Белый дрожжевой хлеб и различная выпечка.
Копченые изделия.
Чипсы. В них много такой добавки, как глутамат натрия — усилитель вкуса, который вызывает привыкание. Частое поедание чипсов может спровоцировать нарушения нервной системы, повреждение мозговой функции и эректильную дисфункцию. А если ими еще заедать пиво, получается особо опасная для мужчин комбинация.
Какие продукты улучшают либидо у мужчин
Как ранее рассказывал Марк Гадзиян, эти продукты будут хорошо стимулировать влечение не только у мужчин, но и у женщин. По словам врача-уролога, следующие продукты помогают сделать интимную жизнь в паре ярче.
Гранат. Этот фрукт расширяет кровеносные сосуды за счет поступления оксида азота (NO), что, в свою очередь, улучшает поступление крови в половые органы.
Арбуз. Эта ягода способна расширять кровеносные сосуды, улучшая «боевую готовность» мужчины, а также активизировать нужные аминокислоты в организме и защищать от рака предстательной железы.
Устрицы. Они не только активизируют выработку тестостерона и повышают либидо, но и помогают отсрочить быстрый финиш в постели.
Морепродукты. К примеру, кальмары, раки, креветки и даже мясо скатов или акул. Их благотворное действие объясняется в том числе наличием цинка и селена, улучшающих выносливость в постели.
Тыквенные семечки. Они богаты цинком, могут усиливать репродуктивную функцию мужчины и влиять на синтез тестостерона.
Репа. В ней содержатся необходимые аминокислоты, а семечки овоща улучшают либидо и влечение.
Перепелиные яйца. В них есть фосфор и аминокислоты, усиливающие либидо и улучшающие эректильную функцию.
Лимон и апельсин. В желтых и оранжевых фруктах содержится вещество лютеин, которое повышает уровень тестостерона в крови и усиливает мужское либидо.
Виноград. Он улучшает кровообращение и богат магнием. Чем опасен дефицит магния для мужчин, читайте ЗДЕСЬ.