Не кормите ими своего мужчину: 9 продуктов, которые убивают желание близости

Много соленых продуктов. Избыток соли в питании может приводить к образованию тромбов в сосудах, повышать давление и уменьшать концентрацию основного мужского гормона тестостерона. Избыток соли есть также в консервах, которые многие используют при приготовлении блюд или употребляют просто как закуску.

Пиво. В этом слабоалкогольном напитке есть фитоэстрогены (растительный аналог женского гормона), которые плохо сказываются на половом влечении. Кроме того, злоупотребление пивом, как напоминает врач, — прямой путь к висцеральному ожирению.

Много сладостей. Избыток сахара в рационе воздействует на выработку гормона инсулина, убивает собственный тестостерон у мужчины и откладывается сразу в висцеральный жир.

Жирные продукты, в которых много холестерина. Они могут плохо сказываться на состоянии сосудов.

Кофеин в больших количествах. Он снижает уровень свободного тестостерона. Стоит помнить, что кофеин есть не только в кофе, но также в чае и энергетиках.

Соя в большом количестве. Она, как и пиво, содержит фитоэстрогены и снижает уровень тестостерона.

Белый дрожжевой хлеб и различная выпечка.

Копченые изделия.