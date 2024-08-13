Назван продукт, который помогает худеть, даже если вы едите жирное и сладкое

Одна из основ правильного рациона — достаточное количество клетчатки. Без нее и ЖКТ работать нормально не сможет, и сытости от еды будет мало. Вроде бы ешь достаточно, а все равно постоянно голодный, хотя при этом и набираешь вес.
Не все знают, что пищевые волокна бывают разные, и свойства их могут сильно отличаться. Ученые из Аризоны решили сравнить и выделить оптимальный тип для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы.
Об этом исследовании в своем
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Суть эксперимента
В рамках исследования специалисты ставили эксперименты на мышах. В течение 18 недель грызуны получали исключительно жирные продукты.
Важно отметить, что для этих животных жирная диета все равно что тортики одновременно с сахаром и жиром для человека.
Также разным группам мышей давали один из пяти разных типов клетчатки. Пищевые волокна составляли 10% от общего рациона каждый день.
За это время авторы работы испытали следующие виды пищевых волокон:
пектин,
β-глюкан,
пшеничный декстрин,
резистентный крахмал,
целлюлозу.
Во время эксперимента ученые проверяли грызунов сразу по нескольким параметрам. Измеряли:
массу тела;
количество жира;
энергетический обмен по непрямой калориметрии;
толерантность к глюкозе;
состав кишечной микробиоты;
мМетаболиты микробиома.
Результаты
В итоге победителем с большим отрывом оказался бета-глюкан. Именно этот тип пищевых волокон позволил снизить набор веса на высококалорийной диете, а также улучшил толерантность к глюкозе.
Другие, хоть и не менее полезные волокна такого эффекта достичь не смогли. Зато все волокна помогли улучшить микробиоту кишечника и увеличить содержание короткоцепочечных жирных кислот в слепой кишке.
Но предотвратить ожирение у мышей смог только бета-глюкан. Кроме того, этот же тип волокон смог повысить концентрацию полезного бутирата в организмах испытуемых мышей.
Найти бета-глюкан можно в обычной овсянке.
Чем еще хороша овсянка
В чашке овсянки содержится много антиоксидантов, фосфора. Еще овсянка богата магнием, который так важен для крепких нервов современного человека. Овсянка поможет вам зарядиться энергией, улучшит состояние мышечной массы.
Ее неспроста часто готовят на завтрак: если дополнить овсянку белковыми продуктами и правильными жирами, такой прием пищи поможет насытиться до обеда.
Благодаря все тем же бета-глюканам продукт незаменим для тех, кто хочет снизить уровень «вредного» холестерина в крови.
Впрочем, и у овсянки есть свои противопоказания. О том, кому овсянку есть нельзя, можно прочитать ЗДЕСЬ.