Нас воспитывали именно так: 10 методов из прошлого, от ужасных до лучших

Этот метод воспитания — один из самых рабочих. Глупо пытаться читать ребенку лекции о вреде курения, если вы сами не представляете жизни без сигарет. Кстати, работает это не только с детьми, но и с любыми людьми, от которых вы хотите чего-то добиться. Удивительным образом этот метод может сработать, даже если пример вы подаете отрицательный.