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Нас воспитывали именно так: 10 методов из прошлого, от ужасных до лучших

Некоторые методы воспитания на самом деле могут причинить больше вреда, чем пользы. Даже если вы думаете, что «со мной так делали — и ничего, нормальным человеком вырос».

15 июля 20242
родители воспитание
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Воспитывать ребенка можно по-разному. Одни и те же мысли доносить разными способами. Некоторые методы воспитания из нашего детства лучше забыть навсегда, а другие так хороши, что и в наше время могут сработать отлично.

Психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов вспомнил некоторые из них — от худшего к лучшему.

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Обесценивание и унижение

Стоит ли говорить, насколько плох этот метод воспитания? Он подойдет тем, кто мечтает вырастить ребенка с низкой самооценкой и навсегда потерять с ним взаимопонимание.

Хотя, безусловно, самооценку самого воспитателя, будь то родитель, другой старший родственник или педагог, поднять таким образом, может, и выйдет.

Принуждение

«Нет слова „не хочу“, есть слово „надо“», «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Подобные фразы и подход «Мама знает лучше, не выделывайся» приведут к тому, что ребенок начнет протестовать против принуждения и ненавидеть вещи, которые его заставляют делать.

Жестокие наказания

Конечно, иногда любой ребенок может выйти за границы допустимого, и тогда родитель обязательно должен указать ему на это.

Но чтобы наказание действительно сработало, оно должно быть справедливым и понятным. Бить ребенка за проступки недопустимо.

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Приучение

Этот метод в целом хорош: так можно приучить ребенка к дисциплине, порядку, правилам поведения. Главное — не перегнуть палку и не начать навязывать свое видение мира.

Внушение

Тут ситуация похожая: сам метод неплох, главное — внушать правильные установки и мысли. А еще важно оставлять ребенку право самостоятельно мыслить.

Соревнование

Очень эффективный метод воспитания. Главное — не переборщить с духом конкуренции, иначе ребенок так и продолжит жить в режиме вечного соревнования.

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Убеждение

Этот метод отлично работает в случае, если ваш голос авторитетен для воспитуемого. Тут важно уметь грамотно доносить свои мысли до воспитанника.

Упражнения

Хорошие упражнения помогут осознать смысл ваших слов на практике. Главное — быть терпеливым и настойчивым.

Поощрение

Этот метод воспитания незаменим. Не забывайте хвалить ребенка, поощрять его успехи. Так вы укрепите его веру в себя, пишет издание Psychologies.

Личный пример

Этот метод воспитания — один из самых рабочих. Глупо пытаться читать ребенку лекции о вреде курения, если вы сами не представляете жизни без сигарет. Кстати, работает это не только с детьми, но и с любыми людьми, от которых вы хотите чего-то добиться. Удивительным образом этот метод может сработать, даже если пример вы подаете отрицательный.

Кстати

В каждых отношениях бывают кризисы. Однако, даже если в последнее время не все так гладко, не стоит думать, что все обязательно пропало. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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