Можно ли в Старый Новый год исправить неудачное празднование встречи 2024-го

Личный опыт

«Я встречала Новый год в компании мужчины, с которым мы недавно познакомились, его друга и моей подруги. Ночь обещала быть волшебной: накрыли стол, зажгли свечи, подняли бокалы… Но в разгар праздника выяснилось, что моему мужчине гораздо больше нравится подруга: он уделял ей внимание, веселил, приглашал танцевать. Она с радостью приняла его ухаживания. Чтобы не мешать, я решила уйти. Проплакала всю новогоднюю ночь в полном одиночестве. А 13 января получила приглашение к друзьям на Старый Новый год. Решила — повеселюсь так, будто это та самая волшебная ночь. Мы танцевали до упаду, смеялись, было невероятно весело, я забыла все печали! И знаете, год прошел просто отлично, он был одним из самых лучших в моей жизни! Я встретила свою любовь…»