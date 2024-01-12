Можно ли в Старый Новый год исправить неудачное празднование встречи 2024-го

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год по юлианскому календарю. В 2024 году праздник выпал аккурат в ночь с субботы на воскресенье, выходные дни. Переход на григорианский календарь, по которому Новый год наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, произошел в 1918 году. Но русская православная церковь не отказалась от старого календарного стиля, и сейчас мы имеем возможность праздновать начало года аж два раза.
Психолог объяснила, полезно ли отмечать Старый Новый год и можно ли «перепрограммировать» год, если традиционная новогодняя ночь оказалась не очень удачной. Ведь есть примета: как встретишь праздник, так пройдут все 366 дней нового года.
Кризисный психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart
Можно ли исправить новогоднюю ночь в Старый Новый год
В народе популярна примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. И те, кто верит в нее, могут считать, что неудачную ночь с 31 декабря на 1 января можно компенсировать Старым Новым годом.
Так, читательница «Доктора Питера» рассказала свою историю, как «перепрограммировала» год, дважды отметив праздник: сначала неудачно в ночь на 1 января, а затем зажигательно — в ночь на 14-е число.
Личный опыт
«Я встречала Новый год в компании мужчины, с которым мы недавно познакомились, его друга и моей подруги. Ночь обещала быть волшебной: накрыли стол, зажгли свечи, подняли бокалы… Но в разгар праздника выяснилось, что моему мужчине гораздо больше нравится подруга: он уделял ей внимание, веселил, приглашал танцевать. Она с радостью приняла его ухаживания. Чтобы не мешать, я решила уйти. Проплакала всю новогоднюю ночь в полном одиночестве. А 13 января получила приглашение к друзьям на Старый Новый год. Решила — повеселюсь так, будто это та самая волшебная ночь. Мы танцевали до упаду, смеялись, было невероятно весело, я забыла все печали! И знаете, год прошел просто отлично, он был одним из самых лучших в моей жизни! Я встретила свою любовь…»
Кризисный психолог Христина Корлякова считает, что вера в примету «как встретишь Новый год, таким он и будет» можно считать своеобразным «оберегом», который позволяет человеку дать себе внутреннее психологическое разрешение на последующие счастливые 365 дней.
«Если задуматься над природой этой приметы, то тогда получается, что все года жизни были бы идентичны самому первому году младенчества и проходили бы одинаково счастливо либо же наоборот. Но мы явно не наблюдаем этого в жизни», — объясняет Христина Корлякова. — Психология говорит о том, что человек в силах менять свою судьбу, брать ответственность за нее на себя, а не перекладывать ее на «черных кошек» и чужие ограничивающие убеждения, к которым можно отнести и эту примету».
Каждый сам для себя решит — верить в то, что предопределит целый год вашей жизни и запрограммирует на те или иные события, либо сказать себе: «Я сознательно выбираю сделать этот год радостным и продуктивным. И буду для этого что-то предпринимать».
Надо ли отмечать Старый Новый год
«Отмечать Старый Новый год или нет — индивидуальный выбор каждого человека, — объясняет Христина Корлякова. — Если вы придерживаетесь традиционно православных церковных взглядов, то праздник станет прекрасным поводом разделить радость с людьми одной с вами веры. Но если не воспринимаете эту дату как праздничную, вы не обязаны ее каким-либо образом отмечать».
Но дело не только в точностях астрономических расчетов и религиозной составляющей, а еще и в том, как сформировался образ этого праздника у нас в голове, уточняет эксперт.
«Для детей это повод еще раз повторить волшебство Нового года, а то и получить парочку дополнительных подарков, — говорит психолог. — Для взрослых Старый Новый год — это завершающая каникулярная нота, точка, когда выходные дни закончились уж точно и пора начинать трудиться».
Польза праздника зависит от его восприятия.
«Многих действительно обрадует дополнительный особенный день в году, — признает Христина Корлякова. — Но я наблюдаю также тенденцию недовольства затяжными праздниками: люди сетуют на долгую „раскачку“ всех служб, сервисов, откладывание решений своих бытовых вопросов. В этом случае человек может испытывать раздражение, тревожность, и формируется негативный эмоциональный фон».
Отмечать будет каждый третий россиянин
Согласно
Женщины признались, что будут праздновать Старый Новый год, чаще мужчин (35% и 30% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату среди респондентов старше 45 лет (36%): «Это наша история, забывать нельзя».