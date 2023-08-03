Может делать каждый: как продлить свою жизнь на 15 лет без дополнительных вложений

Полностью победить смерть человечество еще не сумело, пока само это понятие живет только в мечтах и произведениях научной фантастики. Однако уже сейчас мы многое знаем о вещах, которые существенно влияют на наше здоровье и могут в перспективе повернуть время вспять.
Современные ученые уверены: простые советы вроде спорта и здорового образа жизни могут продлить нашу жизнь в среднем на 15 лет.
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Спорт и дефицит калорий
Доктор Дэвид Клэнси из Ланкастерского университета не один десяток лет посвятил изучению способов отсрочить начало возрастного упадка. По его мнению, два главных совета для тех, кто хочет жить дольше, — ограничение калорий и спорт. Казалось бы, ничего нового в этом нет. Однако, по словам Клэнси, эти факторы имеют более сложное влияние на наш организм. Физическая активность и умеренность в питании помогают очистить тело от стареющих клеток, которые еще называют «зомби-клетками».
Эти клетки перестают делиться и скапливаются в организме, высвобождая соединения, ускоряющие старение.
Чем моложе человек, тем лучше его организм справляется с действием «зомби-клеток». Однако с годами эта способность ухудшается. По мнению Клэнси, упражнения и ограниченное потребление калорий заставляют клетку перейти в состояние, когда она вынуждена заняться очищением не работающих должным образом белков.
Доводы эксперта подтверждает исследование Бирмингемского университета. Ученые установили: физическая активность приносит пользу иммунной системе, уменьшая нагрузку стареющих клеток в скелетных мышцах.
Упражнения даже в 90 лет
По мнению ученого Эндрю Стила, для омоложения упор нужно сделать на тренировки. Причем специалист убежден: начать никогда не поздно. Даже в 90 лет.
В своей книге «Ageless: новая наука о том, как стареть не старея» он ссылается на исследование 2014 года, опубликованное в журнале Age, в котором группа пенсионеров в возрасте 90 лет прошла 12-недельную программу тренировок.
Оказалось, что участники эксперимента смогли увеличить мышечную силу и скорость ходьбы, что свидетельствует и об улучшении их здоровья.
Кроме того, спорт позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и слабоумия, что также способствует долголетию.
Все гениальное — просто
Эксперт в области биогеронтологии из Брайтонского университета, профессор Ричард Фарагер скептически относится к антивозрастным добавкам. Он долгие годы изучает механизмы старения и считает, что слишком многие из них на самом деле могут быть «пустышками».
Универсального ответа на вопрос, как жить дольше, подчеркивает Фарагер, нет. Однако вы точно сделаете вклад в свое долголетие, если будете следить за весом, не пить слишком много спиртного и откажетесь от сигарет, а также будете регулярно заниматься спортом. Эти меры могут действительно продлить вашу жизнь в среднем на 15 лет, но такой совет не нравится людям: звучит слишком скучно.
«Не беспокойтесь о прибамбасах, если у вас правильный вес, вы не просыпаетесь шесть дней из семи с похмелья, не задыхаетесь от сигареты каждые десять минут и ваша диета здорова», — подчеркнул специалист.