Может делать каждый: как продлить свою жизнь на 15 лет без дополнительных вложений

Универсального ответа на вопрос, как жить дольше, подчеркивает Фарагер, нет. Однако вы точно сделаете вклад в свое долголетие, если будете следить за весом, не пить слишком много спиртного и откажетесь от сигарет, а также будете регулярно заниматься спортом. Эти меры могут действительно продлить вашу жизнь в среднем на 15 лет, но такой совет не нравится людям: звучит слишком скучно.