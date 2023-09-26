«Мини-халк»: девочка с редким заболеванием выглядит как накачанный культурист

Малышку Армани из Кентукки родители в шутку и любя называют не иначе как «мини-Халк» — руки и грудь у малышки выглядят непропорционально объемными по сравнению с крошечным телом.
Такой дефект у девочки врожденный. Она появилась на свет с тяжелой формой лимфангиомы. Это аномалия лимфатической системы, когда под кожей образуются заполненные жидкостью шишки и жидкость не выводится из организма. Отек чаще всего образуется в верхней части тела. Встречается заболевание редко — примерно у одного из 4 тысяч детей.
«Крошечный бодибилдер»
Первые три месяца после рождения Армани провела в больнице.
Врачи пытались удалить лишнюю жидкость из организма малышки, было сделано несколько операций. Какое-то время девочка получала питание через трубочку, ее буквально накачивали антибиотиками.
Сейчас малышка дома — с родителями и двумя старшими сестрами.
Армани предстоит еще не одна операция по удалению лишних лимфатических сосудов, чтобы уменьшить руки и грудь до нормального размера, а также помощь хирургов по удалению лишней кожи.
Редкая патология
Причина развития лимфангиомы у Армани точно неизвестна. Болезнь может быть вызвана генетическими сбоями или гормональными проблемами.
О том, что ребенок родится необычным, мама малышки, 33-летняя Челси, узнала на 17 неделе беременности. Врачи говорили женщине, что шансов выжить у ребенка почти нет. Из тех, у кого еще в утробе матери диагностировано это заболевание, выживают только 22%.
Но Челси решила не сдаваться. Она выносила малышку. На 33 неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.
Девочка родилась весом больше 5 кг, сразу заплакала и всем своим видом показала, что намерена бороться за жизнь.
Девочка-халк
Челси призналась, что никогда не слышала про такое заболевание, которым страдает ее ребенок. «Еще беременной я чувствовала себя ужасно, у меня буквально было разбито сердце», —
После рождения малышки Челси пришлось бороться с послеродовой депрессией. Но женщине удалось справиться со своими переживаниями ради выхаживания дочери.
Мама необычного ребенка говорит, что врачи дают хорошие прогнозы лечения Армани. Девочке предстоит несколько операций. Она будет выглядеть как самый обычный ребенок.
«Моя дочь настоящий боец, она почти никогда не плачет, — говорит Челси. — Мы стараемся сделать все для этой малышки и подарить ей лучшую жизнь. Она наш чудо-ребенок и мы ее очень любим».