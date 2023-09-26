«Мини-халк»: девочка с редким заболеванием выглядит как накачанный культурист

Первые три месяца после рождения Армани провела в больнице.

Врачи пытались удалить лишнюю жидкость из организма малышки, было сделано несколько операций. Какое-то время девочка получала питание через трубочку, ее буквально накачивали антибиотиками.

Сейчас малышка дома — с родителями и двумя старшими сестрами.

Армани предстоит еще не одна операция по удалению лишних лимфатических сосудов, чтобы уменьшить руки и грудь до нормального размера, а также помощь хирургов по удалению лишней кожи.