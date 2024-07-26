«Метод помидора» и еще 7 способов перестать откладывать дела на потом

Даже самые ответственные из нас попадают в эту ловушку: откладываешь важное дело на потом, а потом в панике пытаешься сделать все в последний момент. Явление это даже свое название получило — прокрастинация.
Прокрастинатор нередко страдает от чувства вины и испытывают зашкаливающий уровень стресса из-за собственной недальновидности.
Как избавиться от привычки все откладывать и лениться, рассказал в своем телеграм-канале психолог Денис Долгов.
1. Ставьте цели
Зачастую вы откладываете дела на потом просто из-за осознания, что успеть сделать все в любом случае не выйдет. Поэтому лучше ставить разумные, конкретные и соизмеримые цели.
Любую большую задачу лучше поделить на несколько подзадач. Так морально проще будет приступить к выполнению.
Используйте тайм-менеджмент
Чтобы не выпасть из дедлайнов, попробуйте заранее составить расписание. Запланируйте время и на рабочие задачи, и на отдых.
Можно использовать «метод помидора»: работайте без остановки 25 минут, потом делайте небольшой перерыв. Повторите цикл четыре раза и сделайте более долгую паузу. Подробнее о нем можно узнать здесь. Называется он так, потому что создатель метода — предприниматель и экономист Франческо Чирилло использовал кухонный таймер в виде помидора.
Создайте правильную обстановку
Внешний вид вашего рабочего места тоже может повлиять на работоспособность. Постарайтесь организовать пространство так, чтобы ничто вас не отвлекало. Отключите уведомления на телефоне и компьютере.
Замотивируйте себя
Не забудьте наградить себя за выполненные задачи. Это могут быть совсем мелкие, но приятные вещи: чашка кофе, серия любимого сериала. А еще можно подумать о том, как отлично себя будете чувствовать, когда завершите дело.
Измените мышление
Постарайтесь сконцентрироваться на самом процессе, а не на конечном результате. И не впадайте в перфекционизм: настрой «делай либо идеально, либо никак» до добра не доведет.
Окружите себя поддержкой
Не стесняйтесь делиться планами с близкими людьми или коллегами: поддержка со стороны даст дополнительную мотивацию. Для выполнения некоторых задач можно даже объединиться с другими людьми, чтобы обмениваться опытом.
Анализируйте
Попробуйте самому себе честно признаться в истинных причинах прокрастинации. Вы боитесь не справиться? Устали? Может, вам не очень интересно дело, которое предстоит завершить?
Можно вести дневник, в котором будете фиксировать свои удачи и провалы. Это поможет в будущем проанализировать свои привычки и паттерны.
Начните с малого
Начать — зачастую самое сложное. Поэтому попробуйте выполнить сперва хотя бы часть задачи, чтобы ощутить прогресс и получить мотивацию для дальнейших действий. Даже минимальный первый шаг внесет большой вклад в ваш итоговый успех.