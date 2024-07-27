Метод ногтя и еще 5 правил, как выбрать по-настоящему сладкий арбуз

Также специалисты надзорного ведомства напомнили, что не стоит пробовать арбуз на месте или покупать разрезанные на части плоды. Так вы рискуете заработать отравление: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микробы. И, конечно, покупайте их в проверенных местах и подальше от оживленных трасс — помните, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов, а вам такое точно не надо.