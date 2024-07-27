Метод ногтя и еще 5 правил, как выбрать по-настоящему сладкий арбуз

Наверное, у истинных поклонников арбузов есть свои секреты, как среди десятков плодов на бахчевом развале найти самый спелый — так, чтобы мякоть была яркой, сочной, сладкой. Те же, кто покупает арбузы время от времени, обычно ориентируются на хвостик и, пожалуй, на вес: считается, что чем он больше, тем спелее и слаще.
В начале сезона арбузов, который продлится почти до середины осени, специалисты Роспотребнадзора
Итак, запоминайте признаки зрелого и сладкого арбуза:
У него целая и твердая кожура.
Яркий цвет корки.
Максимально желтое и даже оранжевое светлое пятно на боку, которым арбуз лежал на земле.
Он издает умеренно звонкий звук при ударе согнутым пальцем по кожуре.
Он издает слабый хруст при сжатии вдоль продольной оси.
Его кожуру тяжело проткнуть ногтем. Если же ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, он незрелый.
Также специалисты надзорного ведомства напомнили, что не стоит пробовать арбуз на месте или покупать разрезанные на части плоды. Так вы рискуете заработать отравление: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микробы. И, конечно, покупайте их в проверенных местах и подальше от оживленных трасс — помните, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов, а вам такое точно не надо.
«Не забудьте тщательно вымыть арбуз, прежде чем разрезать его. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае нельзя его есть», — добавили эксперты.
Как определить, есть ли в арбузе нитраты
Если у вас нет с собой нитратомера, можно попробовать вычислить нитратный арбуз по внешнему виду. Правда, сделать это вы сможете уже дома, когда разрежете его.
Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева называла три признака нитратных арбузов:
чрезмерно яркая сердцевина;
прожилки на мякоти и углубления под семечками имеют не белый, а выраженный желтый оттенок;
срез мякоти идеально гладкий, а не зернистый или рыхловатый.
Если же таких признаков нет, оставлять большой кусок мякоти у основания корки из-за страха возможных вредных веществ не стоит, достаточно 1-2 сантиметров. По словам Александры Яковлевой, в мякоти арбузных корок тоже содержится немало полезного — например, магний, калий, большое количество клетчатки, а в корках некоторых сортов — ценная аминокислота цитруллин, которая в организме преобразуется в другую аминокислоту — аргинин. Аргинин повышает выносливость человека, ускоряет рост мышц и имеет массу других полезных свойств, вплоть до снижения уровня холестерина и улучшения памяти.
Кстати, вы знали, что арбуз можно есть не только просто так. Из него можно приготовить много чего интересного, включая суп. Рецепты небанальных арбузных блюд можно найти ЗДЕСЬ.