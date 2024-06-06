Любовь или кошелек? Три красных флага, что вы связались с мужчиной-альфонсом

Если вы все же попались, не надейтесь перевоспитать или изменить его. Он на это не способен. Вы только потратите время и ресурсы, а в итоге максимум, что изменится — город проживания или он просто вернется к матери. Гораздо лучше закончить эти отношения и проанализировать, что заставило вас в них вступить.