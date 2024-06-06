Любовь или кошелек? Три красных флага, что вы связались с мужчиной-альфонсом

Как распределять деньги в семейном бюджете — вопрос индивидуальный. Кто-то решает, что работать будет только мужчина, а женщина возьмет на себя заботу о доме и будет сидеть с детьми. Кто-то предпочитает разделять все траты пополам. Здесь нет универсальных советов и правил: лучше делать так, как комфортно именно вам и вашей второй половинке.
Но что делать, если вы подозреваете, что вашему парню в вас больше всего нравятся не красивые глаза и острый ум, а размер зарплаты? Как распознать альфонса и можно ли перевоспитать такого мужчину? Разберемся вместе с психологами.
Психолог-консультант, семейный психолог
Иногда это просто оскорбление
Мужчину ложно называют альфонсом в трех случаях.
Из зависти, когда окружающие не могут пережить, что у обеспеченной и, возможно, возрастной дамы появился молодой партнер. Если она к тому же некрасива, то он точно альфонс. Определяющее условие для обидного прозвища: женщина должна быть обеспеченной.
Из-за обиды, когда рушатся отношения. «Я отдала ему все свои сбережения. Альфонс!» — рыдая, произносит обманутая.
Из злорадства. «А мы тебя предупреждали, что он альфонс!» — шипят на ухо подруги.
Когда альфонс — это профессия
Понять, что ты встречаешься с альфонсом, довольно трудно. Никто и никогда при знакомстве не произносил: «Здравствуйте, я альфонс! Я буду с вами только ради вашего кошелька!»
Нет у этого типа мужчин каких-то отличительных внешних признаков типа: высок, белозуб, красив и красноречив. Предпочтения в одежде и еде тоже различны. Альфонс познается по делам его.
И если кто-то думает, что альфонс-профессионал ничего не делает, а только получает деньги и прочие материальные блага от женщины, то он в корне неправ.
У него особая работа — окружать женщину вниманием, предугадывать ее желания и сексуально удовлетворять, за это он хочет получать материальное обеспечение со стороны женщины. Виртуоз подстройки, копирует поведение своей избранницы, разжигает ее страсть, создавая иллюзию любви, вселяя уверенность, что хочет жениться.
Если женщина достаточно богата и знаменита, все может завершиться браком, но если ему подвернется более выгодная партия, он разорвет отношения не задумываясь.
Для мужчин-альфонсов отношения с женщиной — это просто работа, которая позволяет безбедно жить и которую можно в любой момент сменить.
Нарцисс не станет другим
У таких мужчин нарциссический тип личности, они уверены в своей исключительности, брак для них не цель. Но надо отдать должное: они, как никакие другие мужчины, понимают душу женщины.
Изменить такого человека невозможно. Потребительское отношение к женщине формируется еще в детстве альфонса. Такая модель поведения достаточно эффективна для обеспечения комфортной жизни, поэтому мужчина вряд ли откажется от своей доктрины самостоятельно.
Игра с высокими ставками
Отношения женщины и альфонса — это игра: он делает вид, что любит, она верит. Она хочет позаботиться о нем, он принимает ее покровительство. Любая игра как времяпрепровождение заканчивается, и каждого из ее участников ждет расплата.
Потеря денег — не самое страшное, как правило, женщины редко жалеют об этом. Обман, на основе которого выстраивалась эта игра, — вот что травмирует сильнее всего. В глазах женщины альфонс — предатель, вор, который украл ее мечту о счастливом браке.
Обезопасить свою жизнь от вторжения альфонса такого типа практически невозможно, слишком искусен он в своем мастерстве обольщения и велика жажда любви у одинокой женщины. Нельзя предотвратить, но можно уменьшить обиду и боль.
Психолог
Домоседы и жертвы
Нужно понимать, что альфонс — это не мужчина, который не купил новую сумочку или просит выручить в трудной ситуации, а мошенник. То есть, если, к примеру, партнера сократили на работе, это не значит, что к нему применим этот нелестный термин.
Кроме «профессионалов», есть и другие разновидности альфонсов.
«Домашний»
Он не гонится за материальной выгодой и не просит денег или дорогих подарков. Ему просто удобно так жить.
Да, он будет работать, но вряд ли что-то принесет в дом. Такие мужчины не склонны ни к разделению обязанностей, ни к профессиональной реализации.
В принципе, как раз этот тип легко распознать в начале отношений: он не будет ни проявлять заботу, ни стремиться взять на себя часть быта. А покупка продуктов в дом всегда будет проблемой для него.
Жертва обстоятельств
Такие обычно ищут «мамочку», которая будет жалеть, гладить по голове и обслуживать не только финансово, но и эмоционально.
Такие «детки» всегда винят окружающих во всех бедах. Их типаж — не очень популярные у мужчин женщины. И не важно, водятся ли у нее деньги.
Начинать он может совершенно невинно — с просьбы оплатить бензин, например. Но если жертва ведется на просьбу, то запросы растут в геометрической прогрессии.
Жиголо
Такие мужчины что-то вроде эскортниц. Они любят прозрачность. Да, они признают, что хотят денег. Но им есть что дать взамен. Внешность, эрудиция, способность поддержать любую тему. Прейскурант вывешивают, что называется, на берегу. И да, пользуются популярностью. Но содержание такого мужчины влетит в копеечку.
С другой стороны, от этого типа проще всего защититься: показать, что нет денег, или что такой формат общения вас не интересует.
Как распознать альфонса
Обращайте внимание на поведение. Дьявол кроется в деталях.
Вот несколько «маркеров», по которым можно распознать такого мужчину.
Эмоциональные качели. Он будет вызывать противоречивые чувства: удовольствие и вину, ярость и тревогу, обиду или жалость.
Постоянные «взлеты» и «падения» раскачивают психику, снижают бдительность, жертва становится более доверчивой: она не знает, как реагировать, а в такой момент проще воздействовать и убеждать в чем-либо.
Красивые жесты. Их будет много, вплоть до приторности. Слишком много внимания, подарков, ухаживаний — всегда тревожный знак. Это должно, скорее, настораживать, чем заставлять терять голову. Но, к сожалению, чаще всего происходит наоборот.
Отсутствие отдачи, проблемы с эмпатией. Альфонсы очень часто совершенно не способны сопереживать и проявлять участие.
Как защитить себя
Чтобы не попасть на их удочку, стоит всегда пропускать начавшиеся отношения через призму критического мышления.
Если вы встречаетесь от силы пару месяцев, а мужчина уже хочет переехать на вашу жилплощадь, стоит задуматься. Никогда такие решения не принимаются быстро и сразу. Предложите подождать еще немного. Если продолжит настаивать, то точно не стоит пускать его в квартиру.
То же и с деньгами. Одно дело дать денег партнеру, с которым вы вместе несколько лет (и если сумма достаточно адекватная), и совсем другое — через пару месяцев знакомства.
Если вы все же попались, не надейтесь перевоспитать или изменить его. Он на это не способен. Вы только потратите время и ресурсы, а в итоге максимум, что изменится — город проживания или он просто вернется к матери. Гораздо лучше закончить эти отношения и проанализировать, что заставило вас в них вступить.