Лучший друг всех женщин: найдено необычное, но очень полезное свойство кофе

Кофе регулярно вызывает споры среди врачей. Одни говорят, что напиток полезен для печени, да и в умеренном количестве и для сердца с сосудами. Другие напоминают: кофеин раздражает нервную систему, повышает давление.
Впрочем, большинство медиков все-таки сходятся во мнении: в адекватных дозах кофе пить можно и нужно.
О неожиданном полезном свойстве кофе в своем
По словам врача, кофе способен усилить оргазм у женщин и повысить уровень сексуального влечения. Дело в том, что возбуждение у людей изначально во многом зависит от количества крови, притекающей к половым органам. А кофеин как раз расширяет кровеносные сосуды.
Чем лучше приток крови, тем больше сексуальное влечение — и тем больше вероятность получить взрывной оргазм.
Ученые даже проверили эту гипотезу на грызунах. Так, к самкам крыс, получившим кофеин, сравнительно чаще приходили на романтические свидания самцы. Кроме того, эти же самки были более сексуально активны.
Конечно, люди от крыс отличаются — и нет никаких гарантий, что у всех женщин будет ровно такой же эффект. Однако есть все причины полагать, что кофе может сработать.
Тем более что у кофеина есть и психологический эффект. Как известно, оргазм сильно зависит от эмоционального состояния. А хороший кофе снижает риск депрессии, повышает настроение.
Чашечка или две в день вполне могут помочь вам наладить интимную жизнь — и не навредят вашему здоровью.
При каких диагнозах кофе пить нельзя:
болезни сердца;
синдром раздраженного кишечника;
глаукома;
гиперактивный мочевой пузырь;
больное сердце;
повышенная тревожность;
эпилепсия;
изжога.
Кроме того, кофе не стоит пить детям младше 12 лет.
Когда с кофе пора завязывать
Увы, если с кофе переборщить, то вреда для здоровья будет уже больше пользы. Как понять, что пора сбавить обороты и пореже пить любимый напиток? Обратите внимание на состояние своего организма.
Один из распространенных признаков, что вы пьете слишком много кофе — серьезные проблемы со сном. Если вы стали хуже засыпать и тяжелее просыпаться — возможно ваши отношения с бодрящим напитком зашли не туда.
У женщин на чрезмерное употребление кофе могут указывать проблемы с циклом. В первую очередь это касается тех, кто привык заменять чашечкой американо целый прием пищи.
Диарея после кофе — тоже тревожный сигнал, как и подергивание век.