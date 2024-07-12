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Лучший друг всех женщин: найдено необычное, но очень полезное свойство кофе

Чашечка или две бодрящего напитка, как выяснили ученые, могут помочь вам устроить личную жизнь. Узнайте, как это работает и при чем тут крысы.

12 июля 2024Обсудить
Лучший друг всех женщин: найдено необычное, но очень полезное свойство кофе
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iStockphoto

Кофе регулярно вызывает споры среди врачей. Одни говорят, что напиток полезен для печени, да и в умеренном количестве и для сердца с сосудами. Другие напоминают: кофеин раздражает нервную систему, повышает давление.

Впрочем, большинство медиков все-таки сходятся во мнении: в адекватных дозах кофе пить можно и нужно.

О неожиданном полезном свойстве кофе в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

По словам врача, кофе способен усилить оргазм у женщин и повысить уровень сексуального влечения. Дело в том, что возбуждение у людей изначально во многом зависит от количества крови, притекающей к половым органам. А кофеин как раз расширяет кровеносные сосуды.

Чем лучше приток крови, тем больше сексуальное влечение — и тем больше вероятность получить взрывной оргазм.

Ученые даже проверили эту гипотезу на грызунах. Так, к самкам крыс, получившим кофеин, сравнительно чаще приходили на романтические свидания самцы. Кроме того, эти же самки были более сексуально активны.

Конечно, люди от крыс отличаются — и нет никаких гарантий, что у всех женщин будет ровно такой же эффект. Однако есть все причины полагать, что кофе может сработать.

Тем более что у кофеина есть и психологический эффект. Как известно, оргазм сильно зависит от эмоционального состояния. А хороший кофе снижает риск депрессии, повышает настроение.

Чашечка или две в день вполне могут помочь вам наладить интимную жизнь — и не навредят вашему здоровью.

При каких диагнозах кофе пить нельзя:

  • болезни сердца;

  • синдром раздраженного кишечника;

  • глаукома;

  • гиперактивный мочевой пузырь;

  • больное сердце;

  • повышенная тревожность;

  • эпилепсия;

  • изжога.

Кроме того, кофе не стоит пить детям младше 12 лет.

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Когда с кофе пора завязывать

Увы, если с кофе переборщить, то вреда для здоровья будет уже больше пользы. Как понять, что пора сбавить обороты и пореже пить любимый напиток? Обратите внимание на состояние своего организма.

Один из распространенных признаков, что вы пьете слишком много кофе — серьезные проблемы со сном. Если вы стали хуже засыпать и тяжелее просыпаться — возможно ваши отношения с бодрящим напитком зашли не туда.

У женщин на чрезмерное употребление кофе могут указывать проблемы с циклом. В первую очередь это касается тех, кто привык заменять чашечкой американо целый прием пищи.

Диарея после кофе — тоже тревожный сигнал, как и подергивание век.

О том, как отказаться от кофе, можно прочитать ЗДЕСЬ. А о том, какой способ заваривания напитка можно считать самым вредным — читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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