Кофе — один из самых популярных и неоднозначных напитков: врачи и диетологи все не перестанут спорить о его вредных и полезных свойствах. Впрочем, бесспорно одно: все хорошо в меру и перебарщивать с кофе точно не стоит. Иначе есть риск подорвать свое здоровье и столкнуться с не самыми приятными последствиями.

Так случилось с известным актером Лиамом Нисоном, звездой фильмов «Список Шиндлера» и «Бэтмен: Начало». Как рассказывает Нисон, из-за любви к бодрящему напитку он столкнулся с мучительной болью, которая доводила его до слез.