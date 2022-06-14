Кофе — один из самых популярных и неоднозначных напитков: врачи и диетологи все не перестанут спорить о его вредных и полезных свойствах. Впрочем, бесспорно одно: все хорошо в меру и перебарщивать с кофе точно не стоит. Иначе есть риск подорвать свое здоровье и столкнуться с не самыми приятными последствиями.
Так случилось с известным актером Лиамом Нисоном, звездой фильмов «Список Шиндлера» и «Бэтмен: Начало». Как рассказывает Нисон, из-за любви к бодрящему напитку он столкнулся с мучительной болью, которая доводила его до слез.
Как вспоминает сам актер, стреляющая боль поражала его посреди ночи: ноги сводило судорогой. Спазмы были такими сильными, что Нисон решил обратиться за помощью. Его друг познакомил звезду с массажистом, который быстро определил причину проблемы. Оказалось, все дело в молочной кислоте.
Чем дольше напряжены мышцы, тем больше образуется этой кислоты. Когда ее накапливается слишком много, образуются крупные кристаллы, от которых организм не успевает избавиться. Молекулы кислоты раздражают нервные окончания, в итоге появляется характерная боль в мышцах — обычно люди сталкиваются с ней после физических нагрузок.
В тяжелых случаях могут быть также следующие симптомы:
мышечные спазмы;
боль внутри груди и в животе;
приступы тошноты со рвотой;
учащение дыхания;
провалы в памяти;
проблемы с работой сердца.
Нисон решил обратиться к терапевту. Тот объяснил, что обычно молочная кислота накапливается в мышцах из-за чрезмерных физических нагрузок или на фоне обезвоживания, однако актер столкнулся с проблемами по другой причине.
- [Терапевт] спросил: «Вы потребляете много кофеина?» и я сказал, что да, — объяснил Нисон.
После этого звезда решил отказаться от кофеина, и неприятные симптомы исчезли на 90%, пишет издание
Дело в том, что при употреблении кофеина концентрация молочной кислоты в крови увеличивается. Поэтому специалисты Клиники Майо предупреждают: в день взрослому человеку можно не более 400 мг кофеина. Это четыре чашки сваренного кофе, десять банок кока-колы или два энергетика.
Как понять, что с кофеином вы переборщили? Вот несколько тревожных симптомов:
Тремор рук без причины;
Проблемы со сном;
Головные боли;
Головокружение;
Обезвоживание;
Учащенное сердцебиение;
Тревожность.
Кстати
Чтобы кофе приносил пользу, его нужно правильно пить. О том, какие кофейные привычки могут заставить вас состариться раньше времени и разрушить здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.