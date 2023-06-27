Хирург Раджана рассказал, почему обязательно надо чистить пупок

Когда мы принимаем душ, то тщательно проводим мочалкой по спине, рукам, ногам, туловищу. Кажется, что этого точно достаточно — все тело чистое, можно выключать воду. Но многие забывают про одну маленькую деталь — пупок.
Из-за специфической формы пупка в нем скапливаются волосы, жир, грязь, клетки кожи и частички ткани.
«Когда в пупке скапливается слишком много лишнего, то у человека может образоваться пупочный камень. Это провоцирует воспаление, или омфалит», — говорит хирург.
Во-первых, из-за воспаления может появиться специфический запах. Это просто неприятно. Во-вторых, омфалит грозит риском инфекции. Самое неприятное осложнение — это абсцесс, когда пупочный камень превратится в гнойное образование. Здесь без помощи хирурга точно не обойтись.
В группе риска люди с избыточной массой тела или густым волосяным покровом. У них омфалит менее заметен.
Чтобы поддерживать гигиену пупка, достаточно мыть эту часть тела с мылом, промывая пальцем с подстриженным ногтем.
«Если пупок очень глубокий, можно использовать мокрый ватный диск, так я чищу людям пупки во время операций. Средств на спиртовой основе лучше избегать, они сушат кожу и приводят к покраснениям», — заключил хирург.
Мыться каждый день — это вредно
Соблюдать гигиену нужно, этому учат еще в детском саду. Но впадать в крайности тоже опасно: не следует каждый день тереть кожу мочалкой до скрипа.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Недавно британские ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Гарвардской медицинской школы заявили, что необязательно принимать ванну и душ каждый день. Регулярное мытье может вызвать аллергические реакции, сухость кожи и попадание на нее болезнетворных бактерий.
Утверждалось, что частые гигиенические процедуры на протяжении жизни снижают эффективность работы иммунной системы, которая нуждается в стимуляции грязью и различными микроорганизмами. Ну а что касается неприятных запахов, то это вреда не представляет, рассказывал Михаил Лебедев.
Старайтесь принимать душ хотя бы через день. Если нет ощущения чистоты и комфорта, можно просто ополоснуться водой. Никаких фанатичных натираний мочалками.