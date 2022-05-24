- Хочу открыть тайну, хотя на самом деле, конечно, никто этого не скрывает: валокордин никак не влияет на сердечно-сосудистую систему. Это психотропный препарат. Он содержит фенобарбитал, валерьянку и спирт. То есть этот препарат хорошо и быстро успокаивает нервную систему. А когда нервная система не в порядке, сердце очень страдает. Поэтому в принципе часто валокордин используют как первую помощь при любых неприятных ощущениях в грудной клетке, высоком давлении, нарушениях ритма сердца. Он хорошо снимает эмоциональное напряжение, что приводит к расслаблению и сердечно-сосудистая система приходит в норму, — объяснила кардиолог.

Такое действие валокордина, по словам врача, наглядно показывает, насколько наше эмоциональное состояние тесно связано со здоровьем сердца и сосудов.

- Это говорит о том, что наша сердечно-сосудистая система напрямую связана с нервной. И чтобы комплексно лечить сердечные проблемы надо, в первую очередь, уделять внимание нервной системе. То есть работать не только на химическом и физическом уровне — принимать лекарства, правильно питаться, двигаться, но и на уровне высшей нервной деятельности. Это очень важно. Без системной психотерапии добиться хороших результатов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний не получится, — заключила специалист.

Однако доктор предупреждает: валокордин надо использовать только в экстренных ситуациях и ни в коем случае не пить его регулярно. Этот психотропный препарат может вызывать зависимость, он также замедляет реакции — после его приема не рекомендуется садиться за руль или заниматься работой, требующей внимания. А если вы заметили, что стали часто прибегать к бутылочке с каплями, это может означать, что пора записаться на прием к кардиологу и психотерапевту.