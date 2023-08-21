Кардиолог Кореневич назвала 5 фатальных ошибок в лечении гипертонии

Гипертония — это болезнь, которая развивается на фоне стабильного повышения артериального давления в состоянии покоя выше 140/90. И чтобы защитить стенки сосудов от разрушения, важно добиться стойкого снижения показателей на тонометре. От этого будут зависеть ваши риски инфаркта, инсульта, когнитивных нарушений, проблем с почками и в целом продолжительность жизни.
По словам врача-кардиолога более чем с 20-летним стажем Анны Кореневич, пациенты с гипертонией нередко допускают ошибки в лечении, которые могут стать фатальными. В своем телеграм-канале специалист назвала пять самых частых.
1. Не меняют образ жизни
Как напоминает врач, гипертония не возникает сама по себе, это результат неправильного образа жизни. И каждый человек сам догадывется, что он может делать не так.
По словам Анны Кореневич, рекомендации кардиологов всего мира звучат одинаково. Чтобы успешно снижать давление, необходимо:
регулярно двигаться (это аэробная нагрузка 5-6 раз в неделю по 50-60 минут);
снижать вес до нормального;
высыпаться;
избегать курения;
избегать алкоголя;
уделять время отдыху;
соблюдать информационную гигиену;
снижать стресс.
2. Считают, что пьют лекарства от давления и этого достаточно
«Лекарства от давления снимают спазм сосуда, но не убирают причину спазма. Это как обезболивающие убирают боль, но не убирают причину боли», —
Поэтому для успеха надо обязательно работать с причинами стойкого повышения давления, а это, по словам врача, стресс и неправильный образ жизни.
Гипотензивные же препараты нужны прежде всего для защиты сердца, головного мозга и сосудов от повреждения. Если вы перестанете принимать таблетки, давление сразу же поднимется обратно.
3. Принимают лекарства только при повышении давления
Как это ни покажется странным, но такой подход к приему лекарств для снижения давления делает только хуже. По словам кардиолога, колебания давления и лечение «по ситуации» наносят еще больший вред сосудам, чем стабильно высокие цифры, и увеличивают риск инсульта.
4. Ищут чудо-средства, которые быстро «снимут» давление
Что говорить, действительно многие хотят получить максимальный результат при минимальных усилиях. И об этом знают продавцы разных чудодейственных эликсиров.
Как говорит Анна Кореневич, она не против свекольного сока или дыхательной гимнастики, но в лечении гипертонии нужен комплексный подход и радикальные изменения в жизни.
«Да, это сложно, это требует времени, усилия и внимания, но результат того стоит: долгая и счастливая жизнь без проблем», — заверяет врач.
5. Ничего не делают со стрессом
По словам Анны Кореневич, большинство людей признают, что стресс — главная причина болезней сердца и сосудов, но считают, что на него нельзя повлиять.
«"Ведь у меня такой сложный характер, а вокруг столько проблем! Я очень тревожный и чувствительный, ответственный и принимаю все близко к сердцу. Короче, на обстоятельства и характер повлиять невозможно». Это и есть основная ошибка», — считает кардиолог.
Специалист подчеркнула, что на внешние стрессы можно повлиять. Для этого надо радикально изменить способы реагирования на них, повысить стрессоустойчивость и развить психологическую гибкость — точно так же, как гибкость тела. И в этом могут помочь современные технологии в психотерапии и работа с подсознанием.
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