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Кардиолог Кореневич назвала 5 фатальных ошибок в лечении гипертонии

Гипертония «не болит», но это не значит, что можно ничего не делать. Однако лечить эту болезнь тоже надо правильно, иначе можно свести все результаты на нет.

21 августа 2023
высокое давление ошибки в лечении
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iStockphoto

Гипертония — это болезнь, которая развивается на фоне стабильного повышения артериального давления в состоянии покоя выше 140/90. И чтобы защитить стенки сосудов от разрушения, важно добиться стойкого снижения показателей на тонометре. От этого будут зависеть ваши риски инфаркта, инсульта, когнитивных нарушений, проблем с почками и в целом продолжительность жизни.

По словам врача-кардиолога более чем с 20-летним стажем Анны Кореневич, пациенты с гипертонией нередко допускают ошибки в лечении, которые могут стать фатальными. В своем телеграм-канале специалист назвала пять самых частых.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

1. Не меняют образ жизни

Как напоминает врач, гипертония не возникает сама по себе, это результат неправильного образа жизни. И каждый человек сам догадывется, что он может делать не так.

По словам Анны Кореневич, рекомендации кардиологов всего мира звучат одинаково. Чтобы успешно снижать давление, необходимо:

  • регулярно двигаться (это аэробная нагрузка 5-6 раз в неделю по 50-60 минут);

  • снижать вес до нормального;

  • высыпаться;

  • избегать курения;

  • избегать алкоголя;

  • уделять время отдыху;

  • соблюдать информационную гигиену;

  • снижать стресс.

2. Считают, что пьют лекарства от давления и этого достаточно

«Лекарства от давления снимают спазм сосуда, но не убирают причину спазма. Это как обезболивающие убирают боль, но не убирают причину боли», — объясняет Анна Кореневич.

Поэтому для успеха надо обязательно работать с причинами стойкого повышения давления, а это, по словам врача, стресс и неправильный образ жизни.

Гипотензивные же препараты нужны прежде всего для защиты сердца, головного мозга и сосудов от повреждения. Если вы перестанете принимать таблетки, давление сразу же поднимется обратно.

3. Принимают лекарства только при повышении давления

Как это ни покажется странным, но такой подход к приему лекарств для снижения давления делает только хуже. По словам кардиолога, колебания давления и лечение «по ситуации» наносят еще больший вред сосудам, чем стабильно высокие цифры, и увеличивают риск инсульта.

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4. Ищут чудо-средства, которые быстро «снимут» давление

Что говорить, действительно многие хотят получить максимальный результат при минимальных усилиях. И об этом знают продавцы разных чудодейственных эликсиров.

Как говорит Анна Кореневич, она не против свекольного сока или дыхательной гимнастики, но в лечении гипертонии нужен комплексный подход и радикальные изменения в жизни.

«Да, это сложно, это требует времени, усилия и внимания, но результат того стоит: долгая и счастливая жизнь без проблем», — заверяет врач.

5. Ничего не делают со стрессом

По словам Анны Кореневич, большинство людей признают, что стресс — главная причина болезней сердца и сосудов, но считают, что на него нельзя повлиять.

«"Ведь у меня такой сложный характер, а вокруг столько проблем! Я очень тревожный и чувствительный, ответственный и принимаю все близко к сердцу. Короче, на обстоятельства и характер повлиять невозможно». Это и есть основная ошибка», — считает кардиолог.

Специалист подчеркнула, что на внешние стрессы можно повлиять. Для этого надо радикально изменить способы реагирования на них, повысить стрессоустойчивость и развить психологическую гибкость — точно так же, как гибкость тела. И в этом могут помочь современные технологии в психотерапии и работа с подсознанием.

Что делать, если резко подскочило давление? Советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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