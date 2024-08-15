Как приучить себя завтракать: простой лайфхак от эндокринолога Павловой

Врачи постоянно называют завтрак чуть ли не главным приемом пищи за день. Однако многие люди никакого аппетита с утра не ощущают и просто не могут ничего съесть.
Почему так происходит? Нужно ли приучать себя к завтракам и как это можно сделать? На эти вопросы в своем
Почему с утра кусок в горло не лезет
Как отмечает врач, за нежеланием завтракать могут скрываться разные причины. Вот лишь несколько из возможных.
Зачастую люди слишком поздно просыпаются и потому попросту не успевают поесть как следует. Встал как можно быстрее, причесался, почистил зубы — и бегом на работу, какой уж тут завтрак.
Иногда человек и рад бы позавтракать, но домашние дела не оставляют шанса. Такое нередко случается с мамами больших семейств: утром нужно накормить и собрать в школу детей, а на себя времени как будто уже не остается.
Сбитый режим тоже может мешать. Если человек привык слишком поздно ложиться спать или если он ест перед сном, то утром с аппетитом могут возникнуть проблемы.
Иногда все дело в банальном отсутствии привычки. Если человек много лет не завтракал или обходился одной кружкой кофе, то вряд ли ему захочется есть после пробуждения. Тут можно вспомнить эксперименты физиолога Ивана Павлова, когда собак кормили в определенные часы, и именно к этому времени у них появлялось повышенное отделение слюны.
Завтрак — это важно
Завтрак действительно не стоит недооценивать. По словам эндокринолога, на него, по сути, настроен весь баланс гормонов в организме человека.
Кроме того, утренний прием пищи позволяет снизить риск рака и ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Завтрак важен для тех, кто хочет избежать проблем с кишечником и желудком.
Если выработать привычку вовремя и полноценно завтракать, то:
вы сможете нарастить мышечную массу;
ваш мозг будет работать более эффективно;
тело начнет получать достаточно белка, минералов и витаминов.
Ученые доказали: если человек с раннего детства не ел по утрам, то у него высок риск метаболического синдрома, который раньше называли «смертельным квартетом».
Как научиться завтракать
Чтобы привить себе привычку есть по утрам, эндокринолог советует сперва поработать над режимом дня. Старайтесь ложиться спать не позже 21 часов, а ужин планировать до 20часов или даже до 19.30.
Если так выстроить расписание, к 7 часам утра вы проснетесь очень голодными, ведь с последнего приема пищи прошло уже почти 12 часов.
Постарайтесь завтракать сбалансировано и сытно, чтобы телу хватило микроэлементов и энергии на весь день. А о том, каким должен быть идеальный завтрак, можно прочитать ЗДЕСЬ.