Как приучить себя завтракать: простой лайфхак от эндокринолога Павловой

Зачастую люди слишком поздно просыпаются и потому попросту не успевают поесть как следует. Встал как можно быстрее, причесался, почистил зубы — и бегом на работу, какой уж тут завтрак.

Иногда человек и рад бы позавтракать, но домашние дела не оставляют шанса. Такое нередко случается с мамами больших семейств: утром нужно накормить и собрать в школу детей, а на себя времени как будто уже не остается.

Сбитый режим тоже может мешать. Если человек привык слишком поздно ложиться спать или если он ест перед сном, то утром с аппетитом могут возникнуть проблемы.