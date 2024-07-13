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Почему холестерин не снижается, даже если вы едите только полезные продукты — объясняет терапевт

По словам врача, уровень холестерина в крови лишь на 15% зависит от рациона и пищевых привычек. Поэтому если заметили симптомы проблемы — надо бежать на прием к грамотному специалисту.

13 июля 20241
сосуды анализ
Источник:
IStockphoto

Когда речь заходит о высоком уровне холестерина, то в первую очередь обычно вспоминают вопросы, связанные с питанием. Мол, ешь меньше жирного, откажись от колбасы, налегай на овощи — и все показатели будут в норме. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

В своем телеграм-канале терапевт Олег Абакумов признается: его искренне расстраивает и злит, когда он слышит от пациентов, что доктора рекомендовали им от завышенного холестерина просто поменять свой рацион.

«Еда — всего на 15% в ответе за высокий ЛПНП. Остальное — генетика и серьезные поломки организма» — объясняет врач.

Олег Абакумов
медицина

врач-терапевт, пульмонолог

Случаи из практики

В качестве примера он привел случай одной своей пациентки. У женщины увеличилась печени, орган не мог как следует выполнять свои функции. И из-за этого желчь не справляется со своей работой и не может полностью расщепить частицы еды на питательные вещества.

Именно желчные кислоты должны помогать всасывать липиды и регулировать уровень холестерина. Избыток они выбрасывают в ЖКТ, откуда он в дальнейшем естественным путем покидает организм. В противном случае избыток холестерина оседает в желчном пузыре, что может стать со временем причиной образования камней.

Другая пациентка пожаловалась врачу: никак не получается сбросить лишний вес, хоть и сидит на интервальном голодании. Однако именно в этой пищевой привычке и могла скрываться причина проблемы: если человек не ел 10–15 часов, его желчь становится более густой.

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Возможные последствия

По словам врача, один из признаков холестерина — желтоватый цвет глаз или белесая дуга вокруг радужки.

Если заметили неладное и анализы подтвердили, снижать холестерин нужно обязательно. Иначе вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Например:

  • стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт;

  • аневризмы;

  • почечная недостаточность;

  • боль в брюшной полости,

  • запор, понос;

  • вздутие живота;

  • тошнота.

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Что делать

Поэтому первый шаг для снижения холестерина — пойти к врачу и принимать препараты, которые он выпишет.

Кроме того, помните: лишний вес — один из факторов риска, который может влиять на повышения уровня плохого холестерина в крови. Поэтому если хотите нормализовать показатели холестерина — можно начать с похудения.

Чтобы прийти к устойчивому результату, нет смысла сидеть на радикальных диетах и мучить организм жесткими запретами и голодовками. Куда лучше в долгосрочной перспективе работают более здоровые привычки.

Например, вы можете попробовать «метод 800». Для этого нужно просто есть каждый день по 800 грамм фруктов и овощей. О том, как именно работает этот трюк, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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