Когда речь заходит о высоком уровне холестерина, то в первую очередь обычно вспоминают вопросы, связанные с питанием. Мол, ешь меньше жирного, откажись от колбасы, налегай на овощи — и все показатели будут в норме. Однако на самом деле все гораздо сложнее.
В своем
«Еда — всего на 15% в ответе за высокий ЛПНП. Остальное — генетика и серьезные поломки организма» — объясняет врач.
Случаи из практики
В качестве примера он привел случай одной своей пациентки. У женщины увеличилась печени, орган не мог как следует выполнять свои функции. И из-за этого желчь не справляется со своей работой и не может полностью расщепить частицы еды на питательные вещества.
Именно желчные кислоты должны помогать всасывать липиды и регулировать уровень холестерина. Избыток они выбрасывают в ЖКТ, откуда он в дальнейшем естественным путем покидает организм. В противном случае избыток холестерина оседает в желчном пузыре, что может стать со временем причиной образования камней.
Другая пациентка пожаловалась врачу: никак не получается сбросить лишний вес, хоть и сидит на интервальном голодании. Однако именно в этой пищевой привычке и могла скрываться причина проблемы: если человек не ел 10–15 часов, его желчь становится более густой.
Возможные последствия
По словам врача, один из признаков холестерина — желтоватый цвет глаз или белесая дуга вокруг радужки.
Если заметили неладное и анализы подтвердили, снижать холестерин нужно обязательно. Иначе вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Например:
стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт;
аневризмы;
почечная недостаточность;
боль в брюшной полости,
запор, понос;
вздутие живота;
тошнота.
Что делать
Поэтому первый шаг для снижения холестерина — пойти к врачу и принимать препараты, которые он выпишет.
Кроме того, помните: лишний вес — один из факторов риска, который может влиять на повышения уровня плохого холестерина в крови. Поэтому если хотите нормализовать показатели холестерина — можно начать с похудения.
Чтобы прийти к устойчивому результату, нет смысла сидеть на радикальных диетах и мучить организм жесткими запретами и голодовками. Куда лучше в долгосрочной перспективе работают более здоровые привычки.
Например, вы можете попробовать «метод 800». Для этого нужно просто есть каждый день по 800 грамм фруктов и овощей. О том, как именно работает этот трюк, можно прочитать ЗДЕСЬ.