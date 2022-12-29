Подводить итоги можно по-разному. Кто-то просто на бумажке набросает кратко пункты в графах «плюсы» и «минусы». Кто-то подойдет к процессу более серьезно — с аналитикой и стратегией развития.
Психолог Галина Охотникова
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Итак, возьмите бумагу, ручку и напишите ответы на эти вопросы:
Чему этот год научил меня?
Что я сделал/а впервые?
Что меня вдохновляло в этом году?
Каким было мое лучшее решение в 2022-м?
Какой мой девиз уходящего года?
На какой важный вопрос я получил/а ответ?
Какой комплимент я запомнил/а больше всего?
Осуществил ли я какую-нибудь мечту?
Какого цвета был этот год?
Какое слово я чаще всего произносил/а?
Был ли у меня разговор, который все перевернул в моей голове?
Этот год до сегодняшнего дня одной фразой.
Что мне далось труднее всего?
Что в работе нравится мне больше всего?
Какие планы я отложил/а на грядущий год и чего в нем хочу достичь?
А после ответов на эти вопросы можно уже подумать над новыми желаниями и целями на будущий год. По словам Галины Охотниковой, «желательную мышцу» тоже надо качать.
— Пока есть желания, мы молоды душой, у нас есть план действий, мы верим, что все получится, мы планируем год и живем, чувствуем себя живыми, — говорит психолог.
Однако при формулировке желаний важно всегда помнить, что эти желания должны быть именно вашими, а не чьими-то чужими. Их лучше тоже записать, чтобы в конце года проверить, какие из них сбылись. Писать надо от первого лица и в настоящем времени, без частицы «не».
— Желания должны приносить радость. Истинное предназначение человека — быть счастливым. Творите свое счастье, заражайте счастьем других, обнимайтесь, наслаждайтесь погодой, загадывайте желания на падающие снежинки, делайте то, что никогда не делали, гордитесь собой, благодарите себя, — советует Галина Охотникова.
Вредная новогодняя традиция?
А вот по мнению клинического психолога Дениса Долгова, подведение итогов года — одна из самых вредных новогодних традиций для душевного здоровья. Все потому, что наша психика устроена так, что на неудачи мы реагируем острее, чем на победы. Тем более что всегда есть что-то, что не получилось или не сбылось.
Психолог же советует вспомнить, что Новый год — это прежде всего любимый многими праздник, который не стоит себе портить мыслями о прошлогодних поражениях и несбывшихся желаниях. Анализ неудач, по мнению эксперта, можно провести в рабочем порядке и в другое время. А перед праздником лучше настроиться на радость и приятные эмоции в кругу близких, попробовать заново прочувствовать свои победы и удачи, а также моменты, когда вы были счастливы.