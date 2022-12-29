Итак, возьмите бумагу, ручку и напишите ответы на эти вопросы:

Чему этот год научил меня? Что я сделал/а впервые? Что меня вдохновляло в этом году? Каким было мое лучшее решение в 2022-м? Какой мой девиз уходящего года? На какой важный вопрос я получил/а ответ? Какой комплимент я запомнил/а больше всего? Осуществил ли я какую-нибудь мечту? Какого цвета был этот год? Какое слово я чаще всего произносил/а? Был ли у меня разговор, который все перевернул в моей голове? Этот год до сегодняшнего дня одной фразой. Что мне далось труднее всего? Что в работе нравится мне больше всего? Какие планы я отложил/а на грядущий год и чего в нем хочу достичь?

А после ответов на эти вопросы можно уже подумать над новыми желаниями и целями на будущий год. По словам Галины Охотниковой, «желательную мышцу» тоже надо качать.

— Пока есть желания, мы молоды душой, у нас есть план действий, мы верим, что все получится, мы планируем год и живем, чувствуем себя живыми, — говорит психолог.

Однако при формулировке желаний важно всегда помнить, что эти желания должны быть именно вашими, а не чьими-то чужими. Их лучше тоже записать, чтобы в конце года проверить, какие из них сбылись. Писать надо от первого лица и в настоящем времени, без частицы «не».

— Желания должны приносить радость. Истинное предназначение человека — быть счастливым. Творите свое счастье, заражайте счастьем других, обнимайтесь, наслаждайтесь погодой, загадывайте желания на падающие снежинки, делайте то, что никогда не делали, гордитесь собой, благодарите себя, — советует Галина Охотникова.