Гинеколог Волкова объяснила, почему так сложно похудеть после 40 лет

Главный принцип похудения с наступлением менопаузы — слушать и уважать свое тело в любом состоянии.

Приблизиться к фигуре мечты помогут несколько простых шагов. Во-первых, замените в своем рационе быстрые углеводы и сладости на сухофрукты, орехи и цельнозерновой хлеб. Приучите себя выпивать стакан теплой воды после пробуждения — и пить достаточно жидкости в течение всего дня. Жареную пищу лучше заменить на запеченное или вареное.

Возьмите за правило каждый день есть зелень и овощи — в идеале употреблять не менее 500 граммов клетчатки ежедневно. Добавьте в жизнь движения — не менее 2 раз в неделю занимайтесь спортом или ходите гулять на улицу. А еще старайтесь регулярно жить половой жизнью — секс тоже пойдет на пользу.

Наконец, стоит посоветоваться с лечащим врачом и начать по его рекомендациям пить витамины и добавки.