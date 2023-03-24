Гинеколог Волкова объяснила, почему так сложно похудеть после 40 лет

Есть женщины, которых в шутку называют ведьмами за суперспособность есть что угодно и при этом не толстеть. Однако даже они нередко начинают набирать вес после 40 лет. Почему это происходит и как оставаться в форме в этом возрасте? Об этом в своем телеграм-канале рассказала гинеколог Екатерина Волкова.
По словам врача, с наступлением менопаузы тело начинает жить по несколько иным правилам. Это связано с тем, что во время климакса меняется работа более 150 гормонов и активных веществ.
Для людей любого возраста не существует чудо-таблетки, которая помогла бы привести фигуру в порядок и поддерживала бы стабильный вес всю жизнь. Чтобы быть стройным и сохранять баланс, важно внедрить в свою жизнь полезные привычки.
Гинеколог перечислила 5 главных гормонов, общие принципы работы которых очень важно знать тем, кто после 40 лет решил сбросить вес или просто старается следить за фигурой:
гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3 и Т4) — сбой в работе этих гормонов может спровоцировать задержку межклеточной жидкости в организме;
инсулин — это вещество превращает глюкозу в энергию, с возрастом человек становится менее чувствителен к глюкозе и поэтому толстеет;
кортизол — этот гормон спасает нас от стресса через глюкозу;
эстроген и прогестерон — адекватный уровень эстрогенов — залог стабильного веса.
Главный принцип похудения с наступлением менопаузы — слушать и уважать свое тело в любом состоянии.
Приблизиться к фигуре мечты помогут несколько простых шагов. Во-первых, замените в своем рационе быстрые углеводы и сладости на сухофрукты, орехи и цельнозерновой хлеб. Приучите себя выпивать стакан теплой воды после пробуждения — и пить достаточно жидкости в течение всего дня. Жареную пищу лучше заменить на запеченное или вареное.
Возьмите за правило каждый день есть зелень и овощи — в идеале употреблять не менее 500 граммов клетчатки ежедневно. Добавьте в жизнь движения — не менее 2 раз в неделю занимайтесь спортом или ходите гулять на улицу. А еще старайтесь регулярно жить половой жизнью — секс тоже пойдет на пользу.
Наконец, стоит посоветоваться с лечащим врачом и начать по его рекомендациям пить витамины и добавки.