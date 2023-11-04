Гастроэнтеролог Манило рассказала, почему баранина может быть полезнее курицы

Традиционно баранина ассоциируется с пловом, однако с точки зрения диетологии это все-таки не самое здоровое блюдо, в том числе и за счет соседства жиров с углеводами из риса. Полезнее будет приготовить баранину с овощами. Они содержат много клетчатки, которая замедлит всасывание жиров и ускорит процесс пищеварения. Так, баранину можно запечь в горшочках вместе с овощами — баклажанами, тыквой, томатами или брюссельской капустой.