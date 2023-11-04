Гастроэнтеролог Манило рассказала, почему баранина может быть полезнее курицы

Баранину часто опасаются включать в повседневный рацион из-за высокого содержания жира, хотя на самом деле с бараньим жиром далеко не все так однозначно. Впрочем, разберемся по порядку. Помогла «Доктору Питеру» в этом Елена Манило, гастроэнтеролог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Жир: польза или вред
Количество жиров в баранине варьируется в зависимости от типа отруба и возраста барашка. Жирные кусочки мяса содержат до 16,5% жиров, нежирные — около 9,5%. Примерно столько же жира содержится в говядине. Для сравнения: в свинине процент жирности доходит до 40–50, а в курице — до 18.
Баранину сложно назвать рекордсменом и по калорийности. В среднем в 100 г мяса содержится 170–209 ккал. Это меньше, чем у цельной тушки курицы (230 ккал на 100 г) и тем более свинины (259 ккал на 100 г). Таким образом, баранину вполне можно отнести к диетическим сортам мяса.
Холестерина в ней мало
К преимуществам баранины относится и сравнительно невысокое содержание холестерина: его здесь в 3–4 раза меньше, чем в свинине. Кроме того, в состав бараньего жира входит лецитин — источник незаменимой жирной линолевой кислоты. Это вещество снижает уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотности в крови и защищает сосуды от отложения «плохого» холестерина. Баранина способствует профилактике атеросклероза и нормализации жирового обмена в организме.
Есть у бараньего жира и минус
Дело в том, что он относится к так называемым тугоплавким жирам, которым для разрушения требуются более высокие температуры. Переваривание баранины дается организму сложнее, чем свинины или говядины, и именно поэтому она противопоказана людям с болезнями желчного пузыря, поджелудочной железы и печени.
Вместе с тем здоровый человек все-таки переварит баранину без серьезных проблем. Ускорить процесс можно, если запивать мясо горячими напитками, например чаем. Это позволит немного повысить температуру тела и облегчить усвоение мяса.
Чем еще полезна баранина
Баранина обладает достаточно насыщенным витаминно-минеральным составом. В состав мяса входят витамины группы B, витамин E, натрий, магний, калий, йод, цинк и фосфор. Отдельно стоит отметить высокое содержание железа, благодаря которому баранину полезно есть при железодефицитной анемии. А также большой процент витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы, передачи нервных импульсов и энергетического обмена.
Всего 100 г баранины способны закрыть потребность организма человека в этом веществе. Ягнятина или молодая баранина также подойдут для профилактики заболеваний зубов, так как содержат много фтора.
Кому нельзя есть баранину
Противопоказанием к употреблению баранины, помимо заболеваний желчного пузыря и поджелудочной железы, считаются язва и гастрит с повышенной кислотностью. Исключить продукт из рациона стоит при серьезных наследственных нарушениях обмена веществ и сопутствующих болезнях, особенно при подагре. Ограничить баранину следует людям пожилого возраста: для их пищеварительной системы это мясо рискует оказаться слишком тяжелым. По аналогичной причине баранине не место и в рационе детей младше шести лет.
Полезные блюда с бараниной
Польза или вред баранины, как и любого другого мяса, во многом зависят от способа ее приготовления. Важно понимать, что продукт этот сам по себе достаточно жирный, а жарка в масле и вовсе сделает из него калорийную бомбу и сущий кошмар для поджелудочной железы. Оптимальными вариантами станут тушение и запекание в духовке при невысоких температурах.
Традиционно баранина ассоциируется с пловом, однако с точки зрения диетологии это все-таки не самое здоровое блюдо, в том числе и за счет соседства жиров с углеводами из риса. Полезнее будет приготовить баранину с овощами. Они содержат много клетчатки, которая замедлит всасывание жиров и ускорит процесс пищеварения. Так, баранину можно запечь в горшочках вместе с овощами — баклажанами, тыквой, томатами или брюссельской капустой.
Перед отправкой в духовку в горшочек можно добавить 100–120 мл воды, легкого куриного бульона или жидкого соуса из протертых томатов. Готовится такое блюдо при 180 градусах в течение 1–1,5 часа.
Потушить в сковороде
В качестве альтернативы баранину с овощами можно потушить в глубокой сковороде: с луком, морковью, сладким перцем и специями. Лучше всего сюда подойдут восточные пряности: кориандр, зира, барбарис. Время приготовления зависит от возраста животного. Молодой барашек будет готов за 1,5 часа, а мясо возрастного барана придется тушить до 3 часов.
Для блюд из баранины вполне можно использовать и пароварку. С ее помощью даже можно приготовить диетический и сочный бараний шашлык. Достаточно на пару часов замариновать небольшие кусочки мяса со специями, луком и небольшим количеством уксуса, а затем подержать на пару в течение 45–60 минут. Блюдо получится ароматным и не слишком калорийным.