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Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз

Когда мы находимся на смотровой площадке, на высоком мосту или даже на балконе, то у некоторых людей возникает желание посмотреть вниз, даже если очень страшно. Психолог объясняет, почему так бывает.

30 апреля 2024
Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз
Источник:

freepik

Некоторые до жути боятся высоты: стараются как можно реже выходить на балконы, не гуляют по мостам, даже обходят стороной некоторые достопримечательности, ведь можно и с земли насладиться прекрасным видом. Другие же совсем не испытывают страха, могут смело и вниз смотреть, и даже экстремальными видами спорта заниматься.

Независимо от того, боится человек или нет, у него внезапно может возникнуть резкое импульсивное желание не просто посмотреть вниз, но и сделать шаг вперед. При этом совершенно нет суицидальных мыслей, дела идут хорошо, а настроение — приподнятое.

Такое явление получило название «феномен высокого моста», говорит психолог Денис Долгов.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«Этот феномен был впервые описан в контексте „зова пустоты“ французским писателем и философом Жаном-Полем Сартром. Люди могут испытывать смешанные чувства — от страха до любопытства, и это часто вызывает у них вопросы о собственном психическом здоровье», — говорит эксперт.

Почему так происходит

Ученые уже задавались этим вопросом и даже проводили исследования, которые показали: подобные мимолетные мысли хоть раз возникали у большинства населения. Причем у людей не было никаких суицидальных наклонностей.

Эксперты выдвигали разные теории, учитывая как биологические, так и психологические аспекты. Одна из гипотез предполагает, что возникающая естественная эмоциональная реакция страха может ошибочно интерпретироваться сознанием. Как правило, эта мысль тут же улетучивается, ее сменяет другая: «Как такое вообще могло прийти мне в голову?»

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Есть и другая гипотеза: человеку страшно, но у него есть острая потребность в исследовании чего-то нового. На фоне этого возникает внутренний конфликт, которым управляют страх, любопытство и инстинкт самосохранения.

Денис Долгов заверяет: если вам приходили в голову такие мысли, то не стоит переживать о своем психическом здоровье.

«Сам по себе феномен не считается опасным, если человек осознает эти импульсы как нечто естественное и контролируемое», — поясняет психолог.

Однако, если такие мысли вызывают значительный дискомфорт или связаны с реальным желанием навредить себе, это может быть признаком более серьезных психических проблем. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом — он точно поможет выяснить, где кроется корень проблемы.

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ТЕСТ
Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз
Источник:
cancan.ro
Автор текста:Софья Хромова
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