Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз

Некоторые до жути боятся высоты: стараются как можно реже выходить на балконы, не гуляют по мостам, даже обходят стороной некоторые достопримечательности, ведь можно и с земли насладиться прекрасным видом. Другие же совсем не испытывают страха, могут смело и вниз смотреть, и даже экстремальными видами спорта заниматься.